Vi söker 3 personer för assistent rollen
Wolf Enterprises AB / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-03-11
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Wolf Enterprises AB i Norrköping
, Södertälje
eller i hela Sverige
Astrid Health Intelligence söker nu tre personer till en assistentroll. Tjänsten passar dig som är organiserad, ansvarstagande och trivs med att arbeta med administrativa och praktiska uppgifter i en varierad arbetsmiljö.
Hos oss kommer du att arbeta som assistent i olika projekt och verksamheter. Rollen innebär att stötta i administrativa uppgifter, koordinera enklare arbetsmoment och bidra till att den dagliga verksamheten fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
I rollen kan arbetsuppgifterna bland annat innebära att:
Stötta i administrativa uppgifter
Samordna och organisera enklare arbetsmoment
Hantera dokumentation och intern kommunikation
Assistera teamet i olika projekt och uppgifter
Bidra till struktur och ordning i det dagliga arbetet
Vi söker dig som:
Är strukturerad och noggrann
Har god samarbetsförmåga
Är ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Tidigare erfarenhet av administrativt arbete eller liknande är meriterande men inte ett krav. För rätt person erbjuder vi en kort introduktion där du får en genomgång av arbetsuppgifter och arbetssätt.
Anställning och ersättning
Deltid med möjlighet till Heltid
Tillsvidareanställning
Fast ingångslön samt prestationsbaserad provision kopplad till arbetets genomförande och resultatSå ansöker du
Skicka din ansökan med ditt CV samt din personliga brev i länken nedan. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Wolf Enterprises AB
(org.nr 559250-7106) Arbetsplats
Astrid Health Intelligence AB Kontakt
Commercial & Operations Manager
Angelina Osman angelina@foodpartnerab.se 0722100620 Jobbnummer
9791876