Vi söker 2-3 självgående snickare
2025-09-02
Arbetet är varierande och kan bestå av nybyggnationer, ombyggnationer, renoveringar m.m. Våra kunder är privatpersoner, Brf:er samt företag. Kvalitet, service och social kompetens är viktigt då du ofta kommer möta våra kunder på plats.
Vi ser att du har yrkesbevis, B-körkort och minst 5-års erfarenhet. Du kan ta egna initiativ arbeta självständigt när det behövs och hantera de olika arbetsmoment som kan förekomma.
Uppsala Fastighetstjänst AB är ett mångsidigt och innovativt familjeföretag som verkar inom fastighetsskötsel, trädvård, mark och bygg. Vi arbetar på uppdrag av såväl bostadsrättsföreningar, kommun som privatpersoner vilket gör oss till ett mångfacetterat företag. Vårt motto och affärsidé är att tillhandahålla kompetent utförda tjänster med högsta kvalitet och garanterad kundnöjdhet då återkommande kunder är de bästa.
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Detta är ett heltidsjobb.
