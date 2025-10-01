Vi söken en Renhållningsarbetare
2025-10-01
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Vill du vara med på resan att skapa Sveriges mest hållbara kretsloppsstad samt skapa mervärde för våra kunder så kan du vara just den personen som vi söker.
Affärsområdet erbjuder ett brett spektrum av avfallshanteringstjänster såsom insamling av kommunalt avfall, farligt avfall och återvinningsmaterial. Samt Behandling av massor, deponering och mellanlagring av farligt avfall. Affärsområdet erbjuder såväl standardlösningar som kundspecifika lösningar. Avdelning Insamling tillhandahåller transporter både för BEM och för externa kunder och har dessutom ansvaret för BEM personbilar, d v s både verksamhetsanknutna såväl som de s.k. poolbilarna.
Din bakgrund och personliga egenskaper C-körkort samt YKB är ett krav och förutsättning för tjänsten. Utöver det behöver du ha god lokalkännedom i Borås med omnejd samt god datavana.
Som person är du flexibel, ordningsam och har en väl utvecklad samarbetsförmåga. Du är lösningsfokuserad och har en positiv framåtanda. Samt en god förmåga att kommunicera och fatta egna beslut. Stor vikt kommer att läggas vid de personliga egenskaperna.
Vad erbjuder vi? Tjänsten som Renhållningsarbetare innebär i huvudsak att tömma kärl åt avdelningens kunder med flerfackslastbil. Man kan även komma att köra lastväxlarbil, bakgavelliftsbil, komprimatorfordon och liftdumper. Arbetet kräver en vilja att göra det lilla extra för både interna och externa kunder. Tjänsten innebär också att hoppa in och stötta som chaufför på andra fordon vid behov.
I arbetet får du frihet under ansvar. Man får vara beredd på att det kan bli snabba kast i verksamheten och därför ha ett flexibelt arbetssätt. Hantering av datasystemet EDP Mobile ingår också i tjänsten.
Vi värnar om goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare med god arbetsmiljö och möjlighet till ständig utveckling. För att uppnå detta erbjuder vi en arbetsplats med utvecklande arbetsuppgifter i en spännande bransch. Vi satsar på personalens hälsa med flera friskvårdsförmåner och aktiviteter. Vi har konkurrenskraftiga anställningsvillkor och goda förmåner som komplement. Kretslopp, omtanke och framåt är våra värdeord som avspeglar sig både inom bolaget och ut till kunder.
Alla ledare på bolaget arbetar efter en ledarskapsplattform där fokus ligger på utveckling, prestation, engagemang och att agera som goda föredömen.
Bra att veta Tjänsten är en tillsvidareanställning (provanställning kan förekomma) på heltid med start snarast eller enligt överenskommelse. Välkommen med din ansökan senast den 20 oktober. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Som ett led i vårt säkerhetsarbete och att vara en attraktiv arbetsgivare genomför vi bakgrundskontroller och drog- och alkoholtester på alla som är aktuella för anställning hos oss. Har du frågor eller vill ha mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Gruppchef Patrik Nyhlén på patrik.nyhlen@borasem.se
Vår vision är att tillsammans med boråsarna skapa Sveriges mest hållbara kretsloppsstad. Borås Energi och Miljö ansvarar för infrastruktur i Borås såsom fjärrvärme, återvinnings- och energitjänster, vatten och avlopp. Vi har över 380 medarbetare hos oss och 98 olika yrken. Omsättningen uppgår till cirka 1,3 miljarder. Bolaget ingår i Borås Stadshus och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.
Vi ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför.
Inför varje rekrytering tar vi beslut om vilka rekryteringskanaler vi ska använda och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Energi och Miljö AB
(org.nr 556527-5590), http://www.borasem.se Kontakt
Patrik Nyhlén patrik.nyhlen@borasem.se Jobbnummer
9536076