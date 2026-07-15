Vi sköker grillkock med erfarenhet
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2026-07-15
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Vi söker Grillkock med erfarenhet (heltid)
Vi på Hamburgerbruket söker nu en erfaren grillkock som kan grilla burgare, förbereda tillbehör mm.
Du kommer att arbeta med:
• Grilla hamburgare
• Skära grönsaker
• Mala kött och göra i ordning burgarpuckar
• Vispa dressingar
Vi förväntar oss att du:
• Har erfarenhet av att jobba i köket
• Kan arbeta självständigt, ansvar för städrutiner samt förberedelse av råvaror.
• Är noggrann med råvaruhantering, hygien och livsmedelssäkerhet
• Kan arbeta effektivt under tidspress och i team
• Har möjlighet att jobba heltid, inklusive kvällar och helger
Meriterande:
Vi erbjuder:
• Heltidsanställning med kollektivavtal
• Marknadsmässig lön baserat på erfarenhet och kompetens
• Möjlighet att påverka menyn och arbetsmetoder
• Trevliga kollegor och moderna produktionslokaler
Ansökan med CV och gärna bilder/referenser skickas till
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: ozcan@hamburgerbruket.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hamburgerbruket i Örebro AB
(org.nr 559121-4019)
Mejeritorget 2 B (visa karta
)
703 80 ÖREBRO Jobbnummer
10003882