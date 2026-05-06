Vi rekryterar kantpressare!
2026-05-06
Publiceringsdatum2026-05-06Arbetsuppgifter
Viktigt för tjänsten är:
Någon form av verkstadsteknisk utbildning
Några års erfarenhet av kantpressning eller liknande arbetsuppgifter
Du har god vana att självständigt ställa och köra maskiner
Kvalitetssäkra dina produkter
God erfarenhet av ritningsläsning är ett krav
Meriterande om du har truckkort
Som kantpressare formar man detaljer av exempelvis metall i en pressmaskin. Man kan antingen sköta maskinen manuellt eller genom att programmera en dator som i sin tur styr pressen.
Det finns olika typer av pressmaskiner och arbetsuppgifterna skiljer sig beroende på vad man ska pressa och vilken maskin man jobbar vid. Man tillverkar delar som sedan används för att sättas ihop till färdiga produkter.
Du ska kunna rigga och ställa om till olika detaljer samt ha kunskap i att programmera samt mäta och justera.Profil
Att du har ett stort intresse inom det mekaniska
Att du kan kommunicera på svenska
Att du är framåtriktad och nyfiken
Att du är engagerad i ditt arbete
Det är viktigt att du har hyfsade kunskaper i ritnings läsning samt behärskar svenska språket. Det är meriterande om du tidigare själv ställt kantpressar. Du bör ha god fysik eftersom det förekommer en del lyft.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.Om företaget
GV Stars Bemanning startades augusti 2021 och är ett bemanningsföretag som känner till branschen väl och leds av kunnig och driven personal. Vi på GV Stars hjälper gärna till med bemanning samt rekrytering
Vi lägger stor fokus på den lokala marknaden och matchar duktiga konsulter efter kundens behov oavsett storlek på företagen.
Tack vare vårt engagemang och flexibilitet har vi på kort tid lyckats införa samarbeten med många nöjda kunder.
Vad GV stars erbjuder
GV Stars Bemanning är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO och Unionen.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och motiverade medarbetare som trivs i vårt företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare GV Stars Bemanning AB
(org.nr 559328-4838), https://gvstars.se/
553 03 JÖNKÖPING Arbetsplats
Gv Stars Bemanning AB Kontakt
Chener Kaki chener@gvstars.se +46 76 088 26 62
