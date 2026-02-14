Vi letar efter vår nästa industrielektriker!
Vi söker en Industrielektriker - vill du vara med och forma framtidens produktion?
Attends är ett av de ledande varumärkena inom vår bransch och vi gör skillnad för människor varje dag. Med lång erfarenhet, hög teknisk nivå och ett starkt driv framåt har vi vuxit till ett globalt bolag med hjärtat i Aneby.
Här utvecklar, producerar och distribuerar vi våra produkter - och vi gör det med flexibilitet, omtanke och nytänkande som ledord. Nu söker vi en industrielektriker som vill stärka vårt team och bidra till nästa steg i vår tekniska utveckling.
Din roll hos oss
Som industrielektriker i vårt produktionsteam blir du en viktig del av vår tekniska support. Du kommer att:
Säkerställa driften av våra moderna maskinlinjer
Arbeta med utveckling, underhåll och dagliga kontroller av tillverkningsprocessen
Utföra systematisk felsökning och förebyggande underhåll
Vara delaktig i vår spännande satsning på högautomatiserade produktionslinjer
Det här är en roll där ingen dag är den andra lik - perfekt för dig som gillar teknik, variation och problemlösning.
Vem är du?
Vi söker dig som är en driven och engagerad elektriker med stort intresse för processteknik. Vi tror att du:
Har god kunskap inom el och gärna erfarenhet av PLC, servosystem och frekvensdrifter
Känner dig trygg med att läsa elritningar och felsöka utifrån tekniskt underlag
Trivs både i grupp och när du arbetar självständigt
Har du rätt inställning och vilja så finns det goda möjligheter till vidareutbildning och egenutveckling
Hos oss får du ett omväxlande och spännande jobb tillsammans med engagerade kollegor i ett starkt och sammansvetsat team.Publiceringsdatum2026-02-14Om tjänsten
Heltid
Kan innefatta både skiftarbete och dagtid
Är du den vi söker?
Vill du veta mer? Kontakta gärna:
Niklas Claesson, Production Support Manager EL/PLCniklas.claesson@attindas.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Industrielektriker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attends Healthcare AB
(org.nr 556563-1867), https://www.attindas.com/
Järnvägsgatan 4 (visa karta
)
578 24 ANEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Production Support Manager EL/PLC
Niklas Claesson niklas.claesson@attindas.com Jobbnummer
9742970