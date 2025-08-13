Vi letar efter en energifylld och glad timvikarie i Malmö!
2025-08-13
Så har ännu av de där sällsynta möjligheterna öppnat sig, eller det är i vart fall så vi inbillar oss att du som läser denna annons ska tänka. För att underlätta för dig att avgöra om detta är en fantastisk möjlighet, så har vi tagit fram en lista där du enkelt kan stämma av om du är rätt för jobbet.
Fint väder är aldrig en ursäkt för att inte titta på film... om inte ett spel precis har dragit i gång på Fortnite.
En laggande spelkonsol får dig att se rött snabbare än en fortkörare i morgontrafiken.
Apropå film så är det överskattat med blodiga sekvenser. Hunger Games räknas självklart inte, eftersom den är bra.
Om du själv får avgöra så är du ändå relativt trevlig som person.
Hundar är alltid på plussidan. Om de skäller, tänker du "mer ljud, mer kärlek".
Att fixa med håret är något av din specialitet och du är definitivt bättre än Tildes mamma (vilket troligtvis de flesta är).
Du har ganska bra koll på att Fortnite är datorspel (i annat fall vet du hur du kan få fram infon via Google eller AI).
Vi söker just nu en personlig assistent till Tilde, som tog studenten i våras och nu planerar att fortsätta plugga till hösten. Vi söker både dig som kan tänka dig att arbeta 35% och du som hellre arbetar 75%. Du kommer ha fasta pass på schema. Sugen på att arbeta mer? Det brukar sällan vara ett problem. Du kommer ingå i ett grymt team med 8 supertrevliga tjejer. Du hjälper henne med allt från att fixa håret, bädda sängen, följa med till skolan eller hålla koll på tekoppen under en filmkväll.
Ett tips inför en ansökan är att skriva ett personligt brev och berätta varför just du skulle passa för detta jobb.
Passen kommer vara förlagda både under vardagar och helger och vara på dag- och kvällstid.
Du behöver vara rökfri och älska djur, eftersom familjen utöver klassiska dammråttor, även har en dansksvensk gårdshund som uppskattar när även hon får vara med och busa. Det är bra om du inte får skakningar av att befinna dig på en skola, eftersom Tilde kommer läsa vidare. Du är kanske student eller i början av ditt yrkesliv - det viktiga är att du gillar att hitta på saker, är lyhörd, trygg i dig själv och har bra energi. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet som personlig assistent, utan vi lär ut det du behöver kunna.
OBS! Ansökningar med videoinspelning kommer att prioriteras.
Ledorden för God Assistans är omtanke, enkelhet, öppenhet och inflytande. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens inom assistansyrket. Vidare betraktas engagemang och glädje som värdefullt, och att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan för verksamheten. Vi strävar efter att uppnå bästa möjliga personliga bemötande, en hög tillgänglighet och snabb service. För närmre information, läs gärna mer på God Assistans hemsida, www.godassistans.se.
Vi har kollektivavtal och erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag upp till 4000 kr/år samt kontinuerlig utbildning.
Enligt lagen om registerkontroll och God Assistans policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett belastningsregister (utdrag för arbete med barn och funktionsnedsättning). Du beställer utdraget på följande länk: Blanketter - barn med funktionsnedsättning | Polismyndigheten (polisen.se). Ersättning
