Vi fortsätter expandera vår Winpos Helpdesk!
Winpos Sweden AB / Supportteknikerjobb / Umeå Visa alla supportteknikerjobb i Umeå
2026-07-02
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Är du serviceminded? En sann problemlösare som trivs med att prata i telefon och att jobba med nära kundkontakt? Då kanske du är vår nya stjärna till vårt supportteam.
Om Winpos
Winpos är en ledande leverantör av kassa- och affärssystem, med huvudkontor i Umeå. Vi är en helhetsleverantör och levererar mjukvara, hårdvara samt tjänster till kunder i över tjugo länder sedan 1997.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs att jobba med kunder via telefonkontakt och är lyhörd för våra kunders behov, då vi anser att alla kunder förtjänar ett varmt bemötande i sin kontakt med vår support.
En viktig del i arbetet är att kunna leda samtalet för att få fram den information som behövs så att vi kan hjälpa kunden på bästa och snabbast sätt. Förutom felsökning, behöver du därför även kunna ta ner relevant information från kunden både effektivt och noggrant.
Vi ser gärna att du som person är en lagspelare som är både nyfiken och positiv. Vi hoppas att du ser utmaningar och förändring som någonting utvecklande. Dina personliga egenskaper ser vi som viktigast.
Rollen som Helpdesk-medarbetare
Du kommer att hantera ärenden via både telefon och e-post, samt registrera och dokumentera alla ärenden i vårt ärendehanteringssystem.
Rollen är på First Line och innebär felsökning, kundservice och ärenderegistrering av våra kunders kassasystem. Ditt intresse för service kommer vara avgörande. Självklart kommer du att utbildas med den tekniska kunskap som behövs för tjänsten.
Arbetslivserfarenhet:Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
• Helpdesktekniker/Supporttekniker - erfarenhet efterfrågas
• Språk, svenska och engelska
Kompetens
• Användarsupport, mjukvara
• Användarsupport, hårdvara
Meriterande
• Erfarenhet från kundservice
• Erfarenhet från kassasystem
• Språk, utöver svenska och engelska
• Arbete i Freshdesk och Atera
Praktisk information
Rollen är i första hand kontorsbaserad och vi har våra nyrenoverade lokaler i Umeå på Västerslätt.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så tveka inte att ansöka om du tycker att detta låter intressant.
Skicka din ansökan till jan.oqvist@winpos.se
med CV och personligt brev, där du berättar mer om dig själv och varför du är intresserad av rollen.Kontaktuppgifter för detta jobb
Jan Öqvist, Supportchef Winpos Sverige
E-postadress: jan.oqvist@winpos.se
Telefonnummer: 010–1959200 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jan.oqvist@winpos.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Winpos Helpdesk". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Winpos Sweden AB
(org.nr 556779-7559)
Spårvägen 20 (visa karta
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901 31 UMEÅ Arbetsplats
Winpos Sverige AB Jobbnummer
9990197