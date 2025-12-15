Vi expanderar! Tandläkare sökes till centrala Göteborg
OraSolv Clinics AB / Tandläkarjobb / Göteborg Visa alla tandläkarjobb i Göteborg
2025-12-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OraSolv Clinics AB i Göteborg
, Mölndal
, Alingsås
, Borås
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Hej blivande tandläkare-kollega!
Vill du jobba på en av landets ledande och snabbast växande tandvårdskedjor? Happident växer så det knakar och vi expanderar nu och söker en driven tandläkare som är trygg i sin roll.
Vi som arbetar på Happident är trygga i vår kompetens. Därför kan vi också vara okomplicerade och varma, inkluderande och lyhörda. Vår kultur är familjär och prestigelös samtidigt som vi drivs av kvalitet och utveckling.
Missa inte att bli en del av Happident.
Välkommen med din ansökan!
Är du vår framtida kollega?
Är du lagom glad men inte helt Happi? Är du nyfiken på Happident och vill bli en #Happidentare. En #Happidentare kännetecknas av en person med stark driv och passion för utveckling och en ständig strävan mot att bedriva tandvård i världsklass. Vi ser att du precis som oss arbetar för att ge dina patienter bästa möjliga vård och tillhandahåller högsta möjliga servicenivå.
På Happident är vi ett lag, och vi är bäst tillsammans, därför ser vi att du är samarbetsvillig, kommunikativ och empatisk.
Vi är en grupp av tandläkare och specialister som arbetar med modern utrustning och den senaste tekniken där innovation och utveckling präglar allt vi gör.
Hos Happident har vi gemensamma klinik och terapimöten där du får möjlighet till gemensam diskussion och reflektion. Genom detta har du möjlighet till stor påverkan och utveckling av din arbetsplats tillsammans med dina kollegor.
Möjlighet att utvecklas
Happidents ambition är att tillhandahålla högsta möjliga odontologiska kvalitet. Hos oss finns det stora möjligheter att utvecklas för alla yrkeskategorier.
Vårt arbete inom kvalitetsutveckling är omfattade och vi investerar i utbildning och utrustning. Happident profilerar sig stort inom elektiv tandvård (implantat, aligners, composite bonding och facial estetics). Vi anpassar din tjänst beroende på vad du vill arbeta med odontologiskt men är också lyhörda för vad du vill utvecklas inom.
Vi säkerställer en gedigen introduktion och utbildning/mentorskap med tillgång till stort antal patienter där du kan utföra olika behandlingar kontinuerligt på kliniken.
Följ med oss på resan i skapandet av en kundupplevelse i världsklass!
Vad vi erbjuder
Goda arbets-och lönevillkor
TGL, TFA, sjukförsäkring och generöst friskvårdsbidrag
Individuellt anpassade pensionsavsättningar
Individuell lönesättning och utvecklingsplan
Goda möjligheter att klättra inom företaget
Flertalet gemensamma aktiviteter under året, bland annat middagar, föreläsningar och afterwork där hela företaget samlas för teambuilding
Bonus
Om Happident
Happident är den enda större tandvårdsorganisation i Sverige som helt ägs och drivs av tandläkare. Vår ägare och grundare leg tandläkare Mazdak Eyrumlu har närmare 25 års erfarenhet att både arbeta som tandläkare och också att bygga och driva tandvårdskliniker där tandvårdspersonalen kan utvecklas för att kunna bedriva en heltäckande kvalitativ tandvård. Vår ambition är att behålla fördelarna med att arbeta i en mindre privat tandvårdsklinik men samtidigt ha de stora fördelarna att var en del av en större organisation som satsar på utveckling. Happident är en av landets största tandvårdskedjor med över 20 kliniker på flera orter. Vi erbjuder barn och vuxen allmän, akut och estetisk tandvård. Med över 100 000 patientbesök och närmare 200 medarbetare blir du en del av ett stort nätverk med vår bredd stora möjligheter både till personlig utvecklig och vidareutbildning.
Tillsammans vill vi utmana och höja kvalitet och utvecklingstakt inom svensk tandvård.
Skicka in din ansökan idag!
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vid frågor om tjänsten, vänligen vänd er till vår ägare och tandläkare Mazdak Eyrumlu
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse Anställningsform: Tills vidare med provanställning 6 månader Omfattning: Heltid Placering: ,Polhemsplatsen Centrala Göteborg Kontaktperson: Niklas Odengard, niklas.odengard@happident.se
HR-ansvarig: Cecilia Lassen, cecilia.lassen@happident.se
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Alla ansökningar hanteras via Happident rekryteringssida, där du kan skapa en profil samt ladda upp CV och personligt brev. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orasolv Clinics AB
(org.nr 556757-3612), https://happident.se/ Arbetsplats
Happident Kontakt
Cecilia Lassen cecilia.lassen@happident.se Jobbnummer
9644308