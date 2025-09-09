Vi expanderar - målare/lärling sökes
2025-09-09
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige
Prima Entreprenad i Sverige AB är ett professionellt och viljekraftigt måleriföretag med över 10 års erfarenhet. Prima Entreprenad i Sverige AB utgår från Varberg men utför även måleriarbeten i områdena kring Falkenberg, Kungsbacka, Halmstad och Göteborg.
Våra målare har lång erfarenhet, bred kunskap och använder oss enbart av kvalitetsprodukter när arbetet utförs. På så sätt kan Prima Entreprenad leverera ett snyggt och hållbart resultat till kund.
Prima Entreprenad i Sverige AB fortsätter att expandera som aldrig förr & söker dig som vill arbeta som målare/lärling! Är du en ansvarsfull person som är på jakt efter ett jobb där du får utveckla dina kunskaper inom allt som har med målning att göra? Sök idag!
Prima Entreprenad i Sverige AB söker medarbetare till vår arbetsgrupp med följande kompetenser: att arbeta i grupp och ensam med kundens behov i fokus. Noggrannhet och det lilla extra är en merit. Arbetsuppgifterna kommer variera i både ort (efter kundens behov/efterfråga) men också i storlek. Våra projekt kan vara stora och små och arbetstiderna kan variera varför flexibilitet är att föredra.
Prima Entreprenad i Sverige AB söker målare/lärlingar och kommer att fortlöpande att kalla till intervju så länge annonsen är aktiv. I annonsen framgår det att vi söker 10 personer och vi kommer att kalla till intervjuer allt eftersom ansökningarna kommer in. Börjar du hos oss så kan vi erbjuda er ett roligt och meningsfullt arbete med goda villkor då vi har kollektivavtal.
Är du en av oss sök genom att mejla oss på rekrytering-primamaleri@hotmail.com
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
via mail
Detta är ett heltidsjobb.
Prima Entreprenad i Sverige AB
För detta jobb krävs körkort.
Prima Målerientreprenad i Varberg AB
