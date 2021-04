Vi behöver nya lagermedarbetare! - The We Select Company AB - Lagerjobb i Norrköping

The We Select Company AB / Lagerjobb / Norrköping2021-04-07Rusta är detaljhandelskedjan som erbjuder ett brett sortiment av funktionella och trendriktiga hem- och fritidsprodukter som ger många människor mycket för pengarna. Vi vill att våra kunder ska känna sig välkomna, bli inspirerade och tycka att det är roligt att handla hos oss. På Rusta gör vi det lätt för många människor att köpa produkter av god kvalitet till bästa pris. Det första varuhuset öppnades 1986 och idag har Rusta över 100 varuhus i Sverige, Norge, Tyskland och Finland. Rustas koncept bygger på enkla inköpsprocesser utan dyra mellanhänder, ett brett sortiment, stora volymer, effektiv logistik och en intensiv trendbevakning.Rustas centrallager i Norrköping är en modern arbetsplats med ergonomi och arbetsglädje i fokus. Idag jobbar cirka 350 medarbetare här. Vi befinner oss i en stark tillväxtfas och söker därför en ny engagerad medarbetare till avdelningen för utleverans på kvällstid.Tjänsten är en tillsvidareanställning och arbetstiden för tjänsten är vardagar kl. 14.30-23.30.Din RollNär du jobbar som lagermedarbetare på Rusta kommer du bland annat att jobba med:Orderplock med hjälp av Voice Pick, inlastning, utlastning, lagervård och kvalitetsuppgifterSöka information och kunskap som stärker och utvecklar dig i din yrkes- och arbetsroll på utleverans ansvarar vi för att rätt gods lastas i rätt tid ut till våra varuhus och att Rustas krav på kvalitet efterlevs.För oss är det av yttersta vikt att Rusta DC Norrköping är en säker arbetsplats. Som en del av det arbetet genomför vi slumpmässiga alkohol- och drogtester på arbetsplatsen.Din profilVi söker dig som har:Truckkort A1-4Tidigare erfarenhet av lagerarbete med inriktning mot orderplock, det är meriterande om du har erfarenhet av orderplock med voicepick.B-körkort för att kunna ta dig till oss kvällstid när kollektivtrafiken inte trafikerar vår arbetsplats.Goda kunskaper i svenska i tal och läsförståelseÄr en glad person som gillar att ta ansvarOlikheter skapar möjligheter och mångfald är en tillgång för oss, det är en förutsättning för vår fortsatta utveckling. I och med det ser vi gärna kvinnliga sökanden i denna rekrytering för att öka mångfalden på vår arbetsplats.För att trivas hos oss ser vi att du klarar av snabb kommunikation och tycker om att utmana dig själv. Du tycker om att samarbeta och bidra till en god stämning bland kollegor. Du är noggrann, en problemlösare och trivs med att jobba i ett högt tempo. Vidare kan arbetet på lagret vara tungt och innebära en del repetitiva arbetsuppgifter. Det är viktigt att du är bra på att hålla deadlines och att du själv tar ansvar för att leverera enligt våra dagliga mål.Våra värderingarRusta står för värderingarna Enkelhet, Mod, Engagemang och Tillsammans. Värderingarna stärks genom att alla medarbetare har varit med i arbetet med att identifiera och forma dem. De ska fungera som styrmedel vid sidan av vision och affärsidé samt som kompass och vägledning i det dagliga arbetet. Med hjälp av dessa ska Rusta klara sin fortsatta expansion och tillväxt utan att tappa sitt ursprung, fokus eller flexibilitet.AnsökanLåter det här som en tjänst för dig? Vad roligt, passa på att söka redan idag genom att bifoga CV och personligt brev! Vi arbetar med löpande urval och intervjuer i den här rekryteringen.I den här tjänsten använder vi ett personlighetstest som en del av urvalet. Testet mäter egenskaper som är viktiga för arbetet och ser till att alla sökande bedöms på rätt sätt. Testet tar ca. 15 minuter att fylla i. När du har skickat in din ansökan får du en testlänk via mail.Tjänsten är tillsvidare med tillämpad provanställning om sex månader samt lön och OB-tillägg enligt kollektivavtal. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Michelle Djurberg via mail Michelle.Djurberg@rusta.com Sista ansökningsdag är den 30 april 2021, vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Välkommen med din ansökan!2021-04-07Sista dag att ansöka är 2021-04-30The We Select Company AB5676921