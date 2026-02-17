Vi behöver förstärka vår systemtest-avdelning
2026-02-17
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Inom affärsområdet Surveillance utvecklar vi bl.a. telekrigssystem och motmedel för stridsflygplan. Du kan se mer vad vi gör här: https://youtu.be/71SjjxKK0Z0
Som System Verification Engineer kommer du arbeta med integration och verifiering av telekrigsystem till stridsflygplan. Arbetsuppgifterna omfattar hela processen från kravanalys, där produktens behov kartläggs, till testdesign och testexekvering i verklig målmiljö. Vidare ingår felsökning, verifiering samt rapportering och dokumentation av resultat.
Som en del av vårt verifieringsteam får du lära dig om och jobba med hela systemet. Du blir genom ditt arbete djupt och brett kunnig på vår teknik och får möjlighet till kontakter med experter och kunder.
Tjänstens placering är i Järfälla till en början, men under 2026 kommer vi att flytta till nya lokaler i Solna Strand.
Som person är du noggrann och har en förmåga att vara detaljorienterad samtidigt som du klarar av att se helheten. Du är nyfiken och det faller sig naturligt för dig att driva ditt eget arbete framåt, både självständigt och i samarbete med dina kollegor. Du trivs med att arbeta med integration och test av komplexa system i målmiljö. Vi ser att du har erfarenhet av att analysera krav och omvandla till testfall samt att automatisera lämpliga testfall och exekvera samt analysera resultat av automatisk testning. Du kommunicerar flytande på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
För att lyckas i denna roll har du:
*
Högskole-eller civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, elektronik eller likvärdigt
*
Grundläggande erfarenhet av Java, Python eller likvärdigt
*
Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
*
Signalteori
*
RF eller mikrovågsteknik
*
ISTQB (Certified Tester Foundation Level)
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
