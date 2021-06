Vi behöver dig nu och /eller i sommar inom social omsorg 2021 - Uddevalla Kommun, Socialtjänsten - Apotekarjobb i Uddevalla

Uddevalla Kommun, Socialtjänsten / Apotekarjobb / Uddevalla2021-07-01Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet!2021-07-01Semestervikarie med engagerat och kreativt sinne sökes för timanställning.Bemanningsenheten ansvarar för hanteringen av korttidsvikarier inom följande verksamheter i Uddevalla kommun:- Hemtjänsten- Vård och omsorgsboende- Daglig verksamhet- Personlig assistans- Verksamhetsområde stöd och service (till personer med funktionsnedsättning)- Individ- och familjeomsorgen (Socialpsykiatrin)Som semestervikarie blir du erbjuden att ersätta ordinarie personal under deras semester.ArbetsuppgifterHos oss erbjuds du ett flexibelt arbete där vi skapar en trygg vardag för våra brukare genom god vård och omsorg. Stödet kan se olika ut utifrån den enskildes behov och önskemål. Det kan handla om att hjälpa till med personlig omvårdnad, inköp, tvätt och städ.Du skall kunna dokumentera händelser kring brukare samt ge medicinska insatser som utförs på delegation från sjuksköterska.För vidare information om våra verksamheter besök: http://www.uddevalla.se - Du ska ha fyllt 18 år- Du bör ha lägst svenska A på gymnasienivå och god förmåga att behärska svenska språket i så väl tal som skrift- Vi ser också gärna att du har god datorvana samt vana att hantera mobiltelefon, andra digitala verktyg och system- Inom vissa verksamhetsområden är körkort ett krav- Vi prioriterar sökande med godkänd eller pågående utbildning motsvarande omvårdnadsprogrammet, barn och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig- Tidigare erfarenhet inom vården är meriterandeVi sätter stort värde vid att du som söker är lugn uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och att kunna möta brukarens behov. Att du är nyfiken och strukturerad samt har lätt att ta till dig nya kunskaper.Rekryteringen kommer att ske utifrån verksamheternas behov utav semestervikarier.Urval och intervjuer kommer att ske löpande.Vi vill att du uppger namn, telefonnummer och mailadress till två referenser. Det skall vara personer i arbetsledande befattning. För dig som inte kan ange någon chefsreferens godtar vi även referens från praktikplats eller lärare.Sökande inom alla verksamheter har innan anställning skyldighet att lämna utdrag ur belastningsregistret.Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte skall fördröjas.Vi vill att du skall bidra till att vi tillsammans kan vara stolta över Socialtjänsten i Uddevalla!Om du har några frågor gällande ansökan kontakta oss via mail: bemanningsenheten@uddevalla.se Välkommen med din ansökan!Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidVarierande. Tillträde: Enligt överenskommelse VisstidsanställningEnligt avtalSista dag att ansöka är 2021-07-30Uddevalla kommun, Socialtjänsten5839929