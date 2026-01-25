Veterinärtjänst för längre graviditetsvikariat
Vi söker nu en veterinär till ett längre graviditetsvikariat på vår familjära hästklinik utanför Ängelholm.
Om jobbet: Som hästveterinär på Ugglarps Gård Hästkliniken Evidensia får du en spännande blandning av både enklare och mer avancerade fall inom bland annat ortopedi, odontologi, medicin, kirurgi, akutfall, ambulatorisk verksamhet, seminverksamhet mm.
Vi är en liten klinik med ett stort hjärta och värnar om att ge högkvalitativ vård, personlig service och att ha nöjda medarbetare, djur och djurägare. Hos oss blir du en del av ett litet team av veterinärer, legitimerade djursjukskötare och djurvårdare som tillsammans ser helheten både inom veterinärmedicinen och kundbemötande. Som komplement till teamet har vi även en mycket duktig hovslagare som arbetar hos några dagar i veckan.
Kliniken är modernt utrustad med bland annat MRI, gastro/endoskopi, röntgen och ultraljud (både stationär på kliniken och ute i fält). Vi har öppet dagtid, med kvällsöppet vissa dagar i veckan.
Vad erbjuder vi? Vi är ett glatt gäng med härlig stämning. Varje medarbetare är en viktig del av teamet och det kommer även du att bli. Vill du bli en del av vårt team kommer du att uppleva mycket glädje och skratt på jobbet! Hos oss hjälps alla åt.
Vi erbjuder ett varierat jobb som hästveterinär där ingen dag blir tråkig, hjälpsamma kollegor, god arbetsmiljö och stämning.
Vi erbjuder utbildningar, friskvårdsbidrag och personalrabatt.
Vem söker vi? För att vara aktuell för rollen behöver du vara legitimerad veterinär. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete på hästklinik men inget krav.
B-körkort är ett krav, då vi även erbjuder besök ute hos våra djurägare.
Vi lägger stor vikt vid att du är positiv, engagerad, ser vad som behöver göras, tar initiativ och är lösningsorienterad. Du har hästvana, är hjälpsam, ödmjuk och värderar goda relationer med såväl kollegor som kunder.
Ort: Ängelholm
Omfattning: Heltid eller deltid. Graviditetsvikariat fram till ca september 2027.
Sista dag att ansöka är Urval kommer ske löpande, välkommen med din ansökan. Sista ansökningsdag 2026-04-30.
Tillträde: Juni 2026 eller enligt överenskommelse.
För information: Har du frågor eller funderingar om tjänsten är du välkommen att höra av dig till klinikchef Erika Olefalk, erika.olefalk@evidensia.se
, 0705802687.
Varmt välkommen med din ansökan!
Evidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hundar, katter, exotiska djur och hästar. På lokala djurkliniker och specialiserade djursjukhus i hela Sverige får viktiga familjemedlemmar hjälp med förebyggande friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering. Varje möte med djur och ägare ska göra skillnad och tillsammans tar våra engagerade medarbetare emot över 500 000 patientbesök per år. Tillsammans arbetar vi för att driva den veterinärmedicinska utvecklingen framåt, för djurens bästa varje dag.
