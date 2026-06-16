Veterinärer till Kalix
Statens Jordbruksverk / Veterinärsjobb / Kalix Visa alla veterinärsjobb i Kalix
2026-06-16
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Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett arbete med stimulerande arbetsuppgifter och möjlighet till såväl yrkesmässig som personlig utveckling!
I rollen som veterinär ingår beredskap för att kunna stötta våra djurägare när det kan behövas som mest. Det ger dig även möjligheten att utvecklas inom alla våra djurslag, lära dig arbeta självständigt och att flytta gränsen för vad du tror att du klarar av! Trots att du arbetar själv på beredskapen är du aldrig ensam en kollega finns bara ett samtal bort dygnet runt.Kvalifikationer
Vi söker nu 2 veterinärer med intresse för och vana av en varierad praktik med nötkreatur, häst och smådjur, men med extra fokus på smådjur. Smådjurpraktiken är ständigt växande, och det är dagligen flera veterinärer inne på smådjursmottagningen. I fält jobbar oftast 1 veterinär dagligen.
Svensk veterinärlegitimation och B-körkort är ett krav. Vi tror på framtiden och vet att det är vårt eget arbete som formar mottagningen. Vi fäster stor vikt vid god samarbetsförmåga, lojalitet mot kollegor och arbetsgivare och personlig lämplighet.
Vi ser att du är serviceinriktad, och har ett gott omdöme, och kan arbeta självständig. Du ska inte vara rädd för att fråga om hjälp, eller att hjälpa andra.
Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-06-01 1 Juni eller efter överenskommelse , upphör: 2027-09-30 .
Arbetstid: Schema.
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-08287/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151)
553 29 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Kontakt
Facklig företrädare Saco-Dv
Zandra Pepper zandra.pepper@distriktsveterinarerna.se 0101229675 Jobbnummer
9965392