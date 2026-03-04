Veterinära sommarvikarier till Kristinehamn och Säffle
2026-03-04
Vill du arbeta med förebyggande djurhälsovård och skapa trygghet för djur och djurägare? Vill du ha en spännande sommar där du ges möjligheten att arbeta på bredden och med alla djurslag? Ska du göra din TF-sommar eller är du redan legitimerad veterinär och vill testa en sommar hos oss i Kristinehamn eller Säffle? Då är detta kanske en spännande utmaning.
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
Hos Distriktsveterinärerna i Kristinehamn är vår praktik blandad och arbetsuppgifterna är varierande. En vanlig dag kan vi ha någon veterinär på smådjurskliniken som, tillsammans med en sköterska, kan arbeta med tandvård. Andra dagar kan vara omväxlande med såväl förebyggande vård som utredningar och omhändertagande av akut sjuka djur. Vissa dagar är det mer akuta sjukresor med allt från mastiter till sårskador eller någon häst som ska röntgas i fält. Arbetet är verkligen både varierande och spännande men du kommer ändå att vara trygg med hjälp av våra goda rutiner och riktlinjer och våra kunniga kollegor som hjälper dig.
Distriktsveterinärerna i Säffle, bemannas i nuläget av en klinikchef, sex veterinärer och tre djurvårdare. Vi har en veterinär med huvudsaklig inriktning mot häst. Det finns en smådjursklinik med patienter minst 4 dagar i veckan. Flera av våra veterinärer arbetar med besättningsservice och ViLA hos nöt, får och gris. Tillsammans hjälps vi åt för att lösa de fall som dyker upp med alla djurslag.
Om du tycker att variationen som distriktsveterinär verkar lockande - tveka inte att skicka in din ansökan till oss idag!Kvalifikationer
Vi söker dig som vill ha varierande arbetsuppgifter med olika djurslag. Du uppskattar att arbeta i ett sammansvetsat team där man kan vidareutveckla sig med stöd av äldre kollegor och vill hjälpa till med att driva utvecklingen av det veterinära arbetet och praktiken. Du kanske inte kan alla djurslag, men är villig att lära dig.
Vi söker dig som är TF-veterinär eller har svensk veterinärlegitimation.
B-körkort och svenska är ett krav för tjänsten.
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Ersättning
