Veterinära sommarvikarier till Bygdeå
Statens Jordbruksverk / Veterinärsjobb / Robertsfors Visa alla veterinärsjobb i Robertsfors
2026-02-27
, Umeå
, Vindeln
, Vännäs
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Jordbruksverk i Robertsfors
, Umeå
, Vännäs
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med förebyggande djurhälsovård och skapa trygghet för djur och djurägare? Vill du ha en spännande sommar där du ges möjligheten att arbeta på bredden och med alla djurslag? Ska du göra din TF-sommar eller är du redan legitimerad veterinär och vill testa en sommar hos oss i Bygdeå? Då är detta kanske en spännande utmaning.
Bygdeå är beläget 4 mil norr om Umeå nära till havet och ett idylliskt naturlandskap. Vi är en klinik som erbjuder stimulerande och omväxlande arbetsuppgifter i en trevlig miljö med blandade djurslag som har vuxit och måste rekrytera i takt med det. Hos oss kommer du att jobba med alla djurslag på beredskapstid men framförallt med de små djuren dagtid. Kliniken är modern och välutrustad med operationsavdelning, gas anestesi, tandavdelning, laboratorium, röntgen och ultraljud. Arbetet innebär ett varierat arbetstempo med ett härligt sammansvetsat team som trivs tillsammans och stöttar varandra. Beredskap ingår som en naturlig del i tjänsten och hos oss arbetar vi enligt en modell som säkerställer återhämtning och vila.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
I vårt distrikt har vi många produktionsgårdar och en snabbt växande smådjursklinik. En del av en affärsdriven verksamhet med poliklinik/operation dagtid och beredskap dygnet runt där kunden och djurens hälsa står i centrum.
Vi letar nu efter dig som vill jobba hos oss i sommar. Vi erbjuder goda introduktionsmöjligheter, bland annat en veckas betald praktik om du är veterinärstudent.
I samband med din första löneutbetalning får du ett fastställt engångsbelopp för att täcka eventuella merkostnader som du har i samband med tillfälligt boende, resor m.m. För legitimerade veterinärer och tf veterinärer som sommarvikarierar finns möjlighet till sommarbonus, om du jobbar minst åtta veckor hos oss under perioden juni - augusti.
Tjänsten är ett sommarvikariat med eventuell chans till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är TF-veterinär eller har svensk veterinärlegitimation.
B-körkort och svenska är ett krav för tjänsten.
Varmt välkommen till oss i Bygdeå med din ansökan! Rekrytering sker löpande.
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-03709/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151) Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Kontakt
Klinikchef
Hanna Morrison 010-122 82 29 Jobbnummer
9767395