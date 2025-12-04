Veterinär vikarie till Djursholms veterinärklinik
2025-12-04
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
Visa alla jobb hos Djursholms Veterinärklinik AB i Danderyd
Veterinärvikarie sökes till
Djursholms veterinärklinik
Period: 15 december 2025 - 15 februari 2026 | Heltid eller deltid (minst 50 %)
Vi söker en engagerad och trygg legitimerad veterinär eller tf veterinär för ett tidsbegränsat vikariat under perioden 15/12 2025 till och med 15/2 2026. Tjänsten kan anpassas efter önskad sysselsättningsgrad - heltid eller deltid (minst 50 %).Publiceringsdatum2025-12-04Om företaget
Djursholms veterinärklinik är en personlig och väletablerad smådjursklinik med fokus på hög kvalitet, god service och ett varmt bemötande. Vi arbetar med modern utrustning och har ett nära samarbete mellan veterinärer och sköterskor.Dina arbetsuppgifter
Polikliniskt arbete
Enklare kirurgi och tandvård (meriterande men inget krav)
Diagnostik, utredningar och behandling
Kundkommunikation och journalföring
Vi söker dig som
Är legitimerad veterinär
Har god förmåga att arbeta självständigt och i team
Är trygg, noggrann och har ett gott kundbemötande
Talar och skriver svenska obehindrat
Erfarenhet från smådjursklinisk verksamhet är meriterande, men även nyare veterinärer är välkomna att söka.
Vi erbjuder
Trevlig och hjälpsam arbetsmiljö
Flexibel sysselsättningsgrad (50-100 %)
Eventuell möjlighet till förlängning efter vikariatetSå ansöker du
Skicka CV och personligt brev till maria@djursholmsvet.se
.
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
E-post: maria@djursholmsvet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Djursholms Veterinärklinik AB
(org.nr 556810-3575), http://www.djursholmsvet.se
Östbergavägen 20 (visa karta
)
182 62 DJURSHOLM Arbetsplats
