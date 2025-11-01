Veterinär till mindre klinik
2025-11-01
Veterinär till smådjursklinik sökes i Järpen, Åre Kommun.
Tjänsten är heltid, arbetstider: 8-17, måndag-fredag, omfattningen kan disskuteras.
Lön utifrån erfarenhet. Andra förmåner presenteras vid intervjun.
Litet men peppat arbetskollektiv, som hoppas på en ny kollega som ska ha lika mycket engagemang för de vi hjälper varje dag:).
Tjänsten kan påbörjas omgående eller enligt ö.k.
Svenska föredras men engelska kan accepteras till att börja med.
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
