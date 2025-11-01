Veterinär till mindre klinik

Snövit Veterinärmottagning i Åre AB / Veterinärsjobb / Åre
2025-11-01


Veterinär till smådjursklinik sökes i Järpen, Åre Kommun.
Tjänsten är heltid, arbetstider: 8-17, måndag-fredag, omfattningen kan disskuteras.
Lön utifrån erfarenhet. Andra förmåner presenteras vid intervjun.
Litet men peppat arbetskollektiv, som hoppas på en ny kollega som ska ha lika mycket engagemang för de vi hjälper varje dag:).
Tjänsten kan påbörjas omgående eller enligt ö.k.
Svenska föredras men engelska kan accepteras till att börja med.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: snovitveterinar@gmail.com

Arbetsgivare
Snövit Veterinärmottagning i Åre AB (org.nr 559019-9831), https://www.snovitveterinar.se
Norra Vägen 29 (visa karta)
837 31  JÄRPEN

