Veterinär till Maglebergs Veterinärpraktik

Veterinär sökes till Maglebergs Veterinärpraktik i Sjöbo
Vill du arbeta på en personlig smådjursklinik där både djur, djurägare och kollegor står i centrum?
Maglebergs Veterinärpraktik är en liten och välutrustad smådjursklinik i sydöstra Skåne. Hos oss är det personliga bemötandet viktigt - vi vill att både djur och djurägare ska känna sig trygga när de kommer till oss. Samtidigt brinner vi för att fortsätta utveckla vår verksamhet.
Nu söker vi en engagerad klinikveterinär som vill bli en del av vårt team och vara med på vår fortsatta resa.
Vem är du?
Vi tror att du är en veterinär som gillar variationen i smådjurspraktiken och som trivs i en mindre verksamhet där man arbetar nära varandra.
Du kanske:
har erfarenhet av kirurgi och vill fortsätta utvecklas inom det området
har arbetat med tandbehandlingar och tycker det är ett spännande område att fördjupa dig i
uppskattar arbetet på polikliniken och mötet med djurägare
tycker om både de små vardagsfallen och de större medicinska utmaningarna
Framför allt söker vi någon som har driv, engagemang och lust att vara med och utveckla kliniken tillsammans med oss.
Hos oss får du
arbeta i ett litet sammansvetsat team där vi stöttar varandra
ett schema utan jour
lördagstjänstgöring enligt rullande schema
möjlighet att påverka både schema och tjänstgöringsgrad
goda utvecklingsmöjligheter, både internt och externt
bra lön och bra arbetsvillkor
Vi tror på att ha roligt på jobbet samtidigt som vi gör ett riktigt bra arbete för våra patienter och djurägare.
Nyfiken?
Hör gärna av dig så berättar vi mer om tjänsten och om hur det är att arbeta hos oss. Så ansöker du
