Veterinär till Hästkliniken Gävle
Evidensia Sverige AB / Veterinärsjobb / Gävle Visa alla veterinärsjobb i Gävle
2025-12-11
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Evidensia Sverige AB i Gävle
, Sandviken
, Västerås
, Hallstahammar
, Köping
eller i hela Sverige
Erfaren hästveterinär som söker en utvecklande och personlig arbetsplats? Välkommen till oss i Gävle!
Om jobbetVi söker en erfaren veterinär med stort intresse för hästsjukvård. Hos oss arbetar du brett och varierat - från ortopedi till allmänmedicin - i en miljö där kvalitet och god kommunikation står i centrum.
Vi är en mindre och familjär klinik där teamet känner varandra väl, beslutsvägarna är korta och du får möjlighet att påverka både ditt arbete och verksamhetens utveckling. Hästkliniken i Gävle är välkänd i regionen och har gott anseende. Här jobbar i dagsläget tre veterinärer och två djursjukvårdare. Kliniken har en smedja med godkänd hovslagare på plats halvtid. På sommaren har vi även seminverksamhet på en närbelägen seminstation.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Som hästveterinär hos oss kommer du att arbeta både självständigt och i nära samarbete med ett erfaret team. Dina huvudsakliga arbetsområden omfattar bland annat:
Kliniskt arbete inom hela vår bredd: hältutredningar, munhåleundersökningar, luftvägsutredningar, gastroskopier, stående kirurgi, besiktningar, hälsokontroller, ultraljudsundersökningar och vaccinationer
Ortopedi och bilddiagnostik, med fullt utrustad hältgång, longervolt, röntgen, ultraljud, tandutrustning för avancerad tandvård, oroskop samt endoskop och gastroskop
Ambulerande verksamhet, där du åker ut till kundens stall för undersökning och behandling
Medicinskt kvalitetsarbete, utveckling av rutiner och förbättring av flöden
Tätt samarbete och kunskapsutbyte med dina kollegor - vi jobbar prestigelöst och stöttande
Här får du använda hela din kompetens och samtidigt växa vidare inom de områden som engagerar dig mest.
Vad erbjuder vi?
Du blir del av en personlig och välrenommerad hästklinik med en kultur som präglas av prestigelöst samarbete och engagemang.
Hos oss blir du en del av en arbetsplats där:
Teamet är erfaret, prestigelöst och engagerat
Du får en varierad vardag med både kliniskt arbete och ambulerande uppdrag
Du har stora möjligheter att påverka klinikens utveckling
Du uppmuntras att fördjupa dig inom de områden du brinner för
Evidensias gemensamma utbildningar och nätverket av hästkliniker och -sjukhus med specialister inom olika områden finns som stöd i din utveckling
Du erbjuds personalrabatt, friskvårdsbidrag och andra förmåner
Vi är en lagom stor klinik med mycket kompetens, stolthet och trygghet i vardagen - och där alla drar åt samma håll.
Vem söker vi?
Vi tror att du:
Är legitimerad veterinär med erfarenhet inom hästsjukvård
Är trygg i både ortopedi och allmänmedicin - eller vill fördjupa dig vidare
Gillar en vardag med bredd: klinik, bilddiagnostik, tand, luftvägar och ambulerande arbete
Är kommunikativ, ansvarsfull och trygg i mötet med våra hästägare
Trivs i ett mindre team där man hjälper varandra och har kul på jobbet
Har ett positivt förhållningssätt och vill vara med och utveckla kliniken
Kort sagt: du är en erfaren hästveterinär som uppskattar en familjär arbetsmiljö, brett kliniskt arbete och möjligheten att verkligen påverka - och du vill göra det tillsammans med ett engagerat och kompetent team.
Plats: Gävle
Omfattning: Heltid/deltid
Sista dag att ansöka är Vi hoppas att du är nyfiken på rollen. Skicka din ansökan senast 10 januari 2026. Urval sker löpande så sök gärna så snart som möjligt.
För mer information: Kontakta Teresa Herlin, Affärsområdeschef Häst, på teresa.herlin@evidensia.se
eller 0705-280016.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig!
Evidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hästar, hundar, katter och exotiska djur. På lokala djurkliniker och specialiserade djursjukhus i hela Sverige får viktiga familjemedlemmar hjälp med förebyggande friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering. Varje möte med djur och ägare ska göra skillnad och tillsammans tar våra engagerade medarbetare emot över 500 000 patientbesök per år. Tillsammans arbetar vi för att driva den veterinärmedicinska utvecklingen framåt, för djurens bästa varje dag.
Välkommen att läsa mer om oss på vår kliniksida: Veterinär i Gävle - Hästkliniken Gävle | Evidensia Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Evidensia Sverige AB
(org.nr 556931-2712), https://evidensia.se/ Arbetsplats
Evidensia Djursjukvård Kontakt
Teresa Herlin teresa.herlin@evidensia.se Jobbnummer
9640352