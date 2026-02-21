Veterinär till Gnesta Veterinärpraktik
Svenska Veterinärgruppen Holding AB / Veterinärsjobb / Gnesta Visa alla veterinärsjobb i Gnesta
2026-02-21
, Nykvarn
, Trosa
, Södertälje
, Salem
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Veterinärgruppen Holding AB i Gnesta
, Knivsta
, Stockholm
, Sigtuna
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Veterinär sökes till familjär klinik i Gnesta
Vi söker nu en veterinär med några år i yrket och som vill bli en del av vårt sammansvetsade team - där vi stöttar varandra och pratar öppet om våra fall. För oss är det viktigt att ha nära relationer både inom gruppen och med våra djurägare.
Hos oss är arbetsmiljön prestigelös och trygg. Vi värnar om gemenskapen och tror på att man blir en bättre veterinär när man kan bolla idéer, fråga varandra om råd och ha roligt på jobbet.
Vi tror att du som söker:
• Trivs i en familjär arbetsmiljö och bidrar till god stämning i gruppen
• Är ödmjuk, samarbetsvillig och gillar att diskutera fall tillsammans med oss andra
• Tycker om att bygga personliga relationer med djurägare - i en mindre stad som Gnesta är kontakten extra viktig
• Gärna arbetar både på poliklinik och operation
• Är flexibel och kan växla mellan arbetsuppgifter vid behov
• Ser positivt på arbete på våra filialer i Flen och Mariefred och eventuella göra hembesök
Hos oss får du:
Arbeta på en mindre klinik med många möjligheter:
Vi har ett välutrustat lab, röntgen, ultraljud, operationssal med gasnarkos där vi utför allt från kastrationer till mer avancerade operationer, enkel och avancerad tandvård med gasnarkos och tandröntgen.
Vi är:
• Ett tajt team med stort engagemang för varandra och våra patienter
• Varierande arbetsdagar med både pol, op och möjlighet till annat kliniskt arbete
• En arbetsplats där din röst räknas och där vi hjälps åt när det behövs
• Nära kontakt med våra fantastiska djurägare och möjlighet att göra verklig skillnad
Vi söker dig som gärna har några års erfarenhet, men framför allt rätt inställning - resten lär vi oss tillsammans.
Låter det här som en arbetsplats för dig? titta gärna in på vår hemsida så kan du läsa mer om oss https://www.gnestaveterinarpraktik.se/om-oss/kliniken/
Hör av dig så berättar vi gärna mer!
Vi är en del av Svenska Veterinärgruppen som är en större sammanslutning av veterinärkliniker och djursjukhus över hela Sverige. Vi samarbetar klinikerna emellan och hjälper varandra med allt ifrån professionell rådgivning till vidareutbildningar. Utöver fysiska och digitala utbildningar inom gruppen möjliggörs även samarbetet auskultation hos gruppens meriterade experter och specialister inom olika medicinska områden.
Övrig information
Tjänsten avser en heltidstjänst med startdatum enligt överenskommelse. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Veterinärgruppen Holding AB
(org.nr 559345-4126), https://www.gnestaveterinarpraktik.se/
Kullagatan 4 (visa karta
)
646 31 GNESTA Arbetsplats
Gnesta Veterinärpraktik Kontakt
Felippa Flemström Felippa.flemstrom@gnestaveterinarpraktik.se Jobbnummer
9756125