Veterinär till Distriktsveterinärerna Söderköping
Statens Jordbruksverk / Veterinärsjobb / Söderköping Visa alla veterinärsjobb i Söderköping
2026-06-18
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Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
I vårt praktikområde ingår mottagningarna i Söderköping och Valdemarsvik. Hos oss arbetar 13 veterinärer och 10 sköterskor. Personalen arbetar oftast på bägge ställena i varierande grad. Mottagningarna är väl utrustade med smådjursröntgen, narkosutrustning, tandenheter, dentalröntgen och laboratorium för främst akutanalyser. Vi har också sju fullutrustade bilar samt gemensam portabel röntgen och ultraljud.
Välkommen till oss
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Som veterinär hos oss har du möjlighet att arbeta brett och omväxlande med alla djurslag, samtidigt som det finns utrymme att utveckla sig inom ett visst djurslag eller område. Vi eftersträvar ständigt en hög kvalitet i det vi gör, vi lär gärna av varandra och delar med oss av vår kunskap och erfarenhet. Alla är lika viktiga och alla bidrar till att vår arbetsplats är trivsam och framåtsträvande. Vi har beredskap dygnet runt, året om, vilket innebär att natt- och helgarbete är en del av tjänsten.
Ibland jobbar du själv, men du är aldrig ensam. Vi är en stor organisation och stöd och råd från erfarna kollegor är bara ett telefonsamtal bort. Under kvälls- och nattetid finns alltid en chef i beredskap (CiB) och även vår beredskapstelefon 9900 där vi har medarbetare som tar emot samtal från djurägare och koordinerar kontakt med aktuell veterinär. Det finns alltid en kollega att fråga om råd, antigen kollega i beredskap (KiB) eller på egen mottagning eller på närliggande mottagning.
Vi jobbar kontinuerligt med kompetensutveckling och att du utvecklas på ditt arbete ser vi som vår bästa investering.Kvalifikationer
Svensk veterinärlegitimation
Vi söker dig som är legitimerad veterinär, är du i slutet av din utbildning och har ännu inte fått din legitimation är du också välkommen att söka.
B-körkort är ett krav.
Erfarenhet av tidigare arbete som veterinär
Har du tidigare arbetat som veterinär är det meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, ha god samarbetsförmåga och vara lösningsfokuserad. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och vara självgående samtidigt som du uppskattar samarbete med kollegor.
Vidare behöver du ha god datorvana och ha god administrativ förmåga då exempelvis bokningar och journalföring är en viktig del av arbetet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-11875/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151)
614 92 SÖDERKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydost Kontakt
Stf Klinikchef/Teamledare
Gerd Gustafsson gerd.gustafsson@distriktsveterinarerna.se 010-1229080 Jobbnummer
9969216