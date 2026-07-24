Veterinär till Distriktsveterinärerna Mora
Statens Jordbruksverk / Veterinärsjobb / Mora Visa alla veterinärsjobb i Mora
2026-07-24
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Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
Välkommen till Mora!
I Mora jobbar vi tillsammans för att utvecklas och ta hand om våra fantastiska kunder i Dalarnas sköna natur. Vår verksamhet består till stor del av smådjur men vi ser också en stor utvecklingspotential i fältverksamheten. Teamet består av tio veterinärer och sju djurvårdare/djursjukskötare.
Vi är noga med att alla medarbetare ska trivas, ha det bra på jobbet och få utvecklas. Du är viktig för oss – här hjälps vi åt, vi backar dig till hundra procent och blir glada när du vill lära dig nya saker. Vårt gäng är blandat med många kompetenta kollegor varav flera har lång erfarenhet i yrket, vi har bland annat en av överveterinärerna smådjur i vårt team.
Om du vill ha kompetenta och glada kollegor, personlig utveckling, mångsidighet i yrket och landets troligen bästa kunder, då är vi rätt val för dig!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Som veterinär på Distriktsveterinärerna i Mora kan vi erbjuda en lärande miljö där det finns många erfarna kollegor att bolla med. Du kommer få arbeta med både smådjur inne på vår mottagning och stordjur i fält. Har du en specialkompetens eller ett specialintresse vill vi gärna lyfta fram det på bästa sätt.
Beredskapstjänstgöring ingår som en naturlig del av tjänsten på alla djurslag och hör till Distriktsveterinärernas uppdrag. Anpassad schemaläggning vilket möjliggör återhämning kring arbetad beredskap.
Vi är en relativt liten mottagning och man behöver vara flexibel och självgående, vara öppen och inte rädd för att ta i där det behövs. Då stor del av vår verksamhet består av akutsjukvård är ingen dag den andra lik. Vi önskar en mycket god samarbetsförmåga då vi tillsammans löser mottagningens uppgifter på bästa vis.
Vi är en mottagning som ständigt vill förbättras och utvecklas tillsammans, du blir en naturlig del av en resurs som bidrar till positiv utvecklig och med driv leder utvecklingen mot satta mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk veterinärlegitimation eller är tf veterinär och snart klar med din utbildning. Tidigare erfarenhet inom yrket är meriterande samt vilja att utvecklas både inom smådjur och fältverksamheten.
Vi önskar att du är engagerad och lösningsorienterad för att kunna arbeta för teamets bästa mot gemensamma mål. Du är tillmötesgående och lyhörd i ditt bemötande för att skapa ett bra kundmöte och ge kunden en bra upplevelse hos oss.
Då vår verksamhet till viss del består av akutsjukvård så krävs ett gott öga för prioriteringar och planering av arbetet för att skapa ett bra flöde i arbetsdagen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, social kompetens och söker en medarbetare som värdesätter gott samarbete och bidrar till teamkänsla.
Då vi har ambulatorisk verksamhet i fält är B-Körkort ett krav.
Goda kunskaper i svenska och god datorvana är också grundläggande krav.
Vi genomför löpande urval och intervjuer så tveka inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-13527/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151)
792 33 MORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Mitt Kontakt
Facklig företrädare Saco-Dv
Zandra Pepper zandra.pepper@distriktsveterinarerna.se +46101229675 Jobbnummer
10010539