Veterinär till Distriktsveterinärerna Hede
2025-11-06
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
Välkommen till Distriktsveterinärerna Hede. Gillar du skidåkning, cykla i fjällen, jakt och hundträning, vandring och fiske? Eller bara gillar att vara i fjällen ändå? Då har vi arbetsplatsen för dig! Med sex månaders skidsäsong, och tillgång till några utav Sveriges bästa skid- och cykelområden direkt utanför dörren så finns alla möjligheter till en aktiv fritid. Hede ligger mitt i distriktet, som omfattar hela Härjedalen. Även om området är stort så är beredskaperna som regel lugna. Mottagningen bedriver i huvudsak smådjurspraktik med en stor del jakthundar men såklart ingår även stordjur.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Som veterinär hos oss arbetar du med smådjur på mottagningen och/eller stordjur i fält. Även beredskapstjänstgöring ingår som en naturlig del av tjänsten där du möter våra patienter inom flera djurslag. Mottagningen är utrustad med gasnarkos både för operation och tandvård, röntgen och enklare ultraljud. Det finns även en enklare hästmottagning med tvångsspilta där vi framförallt bedriver tandvård men även har möjlighet att ta emot t ex sårskador. För nya veterinärer har vi en introduktion anpassad till erfarenhet och vana. Det är viktigt för oss att nya medarbetare ska känna sig trygga i sin roll och trivas med såväl kunder och kollegor.Kvalifikationer
Vi ser att du är samarbetsorienterad och har lätt för att anpassa dig och hitta lösningar på uppkomna problem. Vidare behåller du ett gott humör, både i med- och motgångar.
Ytterligare krav för tjänsten är:
Veterinärlegitimation eller särskilt tillstånd
B-körkort
Svenska i tal och skrift
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
