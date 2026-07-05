Veterinär till Distriktsveterinärerna Älvsbyn
Statens Jordbruksverk / Veterinärsjobb / Boden Visa alla veterinärsjobb i Boden
2026-07-05
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eller i hela Sverige
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
Distriktet består av två mottagningar, en mindre i Piteå och en större i Älvsbyn. I Älvsbyn är kliniken bland annat utrustad
med röntgen, tand utrustning och operation för smådjur.
Kliniken i Piteå är i första hand anpassad för vår fältverksamhet med stort fint garage med bra möjligheter för rengöring av
utrustning direkt utanför bilen. Lokalerna är även utrustade med två fina rum för enklare smådjursmottagning. Arbetet där
består av övervägande nöt och häst men även en del katt och hund
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-05Arbetsuppgifter
Som veterinär ingår du i beredskapsarbetet som geografiskt sträcker sig över södra Norrbotten. Vi ökar stadigt vår
verksamhet på häst och smådjur. På beredskapstid finns inga remissinstanser på häst så ibland uppstår det tuffa
situationer som kan komma att kräva lite mer av dig som veterinär.
Du kommer att vara stationerad i Älvsbyn men tjänstgöring i Piteå ingår i tjänsten. Vi hjälper även andra kliniker i
närområdet vid personal bortfall.
Vi täcker ett relativt stort område vilket kan innebära längre bilresor. Bilkörning är en naturlig del i arbetet och du behöver
känna dig bekväm med det. Eget ansvar och självständiga beslut är en del av vardagen.
Vi söker dig som gillar bredden som vi har att erbjuda när det gäller djurslagen eftersom alla djurslag förekommer i vårt
beredskapsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad veterinär och du har tidigare erfarenhet av veterinärt arbete, beredskap och journalsystemet Link.
Som person är du flexibel och serviceinriktad gentemot våra kunder och dina kollegor. Du bör trivas med att arbeta ensam
men såklart med stöd av arbetsgruppen. Vidare har du ett gott omdöme och fattar beslut i linje med Distriktsveterinärernas
riktlinjer.
B-körkort är ett krav.
Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-12931/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151)
942 35 ÄLVSBYN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Kontakt
Facklig företrädare Saco-Dv
Zandra Pepper zandra.pepper@distriktsveterinarerna.se +46101229675 Jobbnummer
9992731