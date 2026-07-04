Veterinär sökes till modern smådjursklinik
Veterinären Nära Dig AB / Veterinärsjobb / Trelleborg Visa alla veterinärsjobb i Trelleborg
2026-07-04
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Vill du arbeta på en veterinärklinik där du får möjlighet att påverka, utvecklas och vara en del av ett engagerat team?
Veterinären Nära Dig är en fristående smådjursklinik i Trelleborg med moderna lokaler, bred kompetens och ett starkt fokus på både medicinsk kvalitet och arbetsglädje. Vi fortsätter att utveckla verksamheten och söker nu en veterinär som vill bli en del av vår framtid.Publiceringsdatum2026-07-04Om tjänsten
Hos oss får du arbeta med varierade smådjursfall inom poliklinik, medicinska utredningar, diagnostik och kirurgi. Vi erbjuder en bred vardag där du får möjlighet att följa dina patienter och arbeta nära både kollegor och djurägare.
Kliniken är utrustad med bland annat digital röntgen, ultraljud, eget laboratorium, tandavdelning och moderna operationsfaciliteter.
Vem söker vi?
Vi söker en legitimerad veterinär med intresse för smådjurssjukvård.
Vi ser gärna att du känner dig trygg i polikliniskt arbete. Erfarenhet av mjukdelskirurgi är särskilt intressant för oss och något vi gärna vill fortsätta utveckla på kliniken.
Kompetens eller intresse inom exempelvis ultraljud, tandvård, bilddiagnostik eller andra områden är också meriterande men inget krav.
Vi lägger stor vikt vid personlighet och söker dig som:
har ett genuint engagemang för djur och djurägare
tycker om att samarbeta
vill bidra till en positiv arbetsmiljö
vill utvecklas tillsammans med kliniken
Varför arbeta hos oss?
Vi vet att många veterinärer idag söker mer än bara ett nytt jobb.
Som fristående klinik har vi korta beslutsvägar och stor flexibilitet. Hos oss får du möjlighet att påverka både ditt arbete och klinikens fortsatta utveckling.
Vi tror på ett nära samarbete, ett hållbart arbetstempo och en arbetsmiljö där man hjälper varandra och har roligt tillsammans.
För rätt person finns goda möjligheter att vidareutveckla egna intresseområden, exempelvis inom kirurgi, diagnostik eller andra delar av smådjurssjukvården.
Vi erbjuder
Modern och välutrustad smådjursklinik
Kompetenta och engagerade kollegor
Varierade arbetsdagar
Möjlighet att påverka verksamheten
Möjlighet att utveckla egna intresseområden
Konkurrenskraftiga villkor
Heltid eller deltid enligt överenskommelseSå ansöker du
Även om du inte aktivt söker nytt arbete idag är du varmt välkommen att höra av dig för ett förutsättningslöst samtal.
Urval och intervjuer sker löpande.
Skicka din ansökan till:jobb@veterinarennaradig.se
Välkommen till Veterinären Nära Dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@veterinarennaradig.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Veterinären nära dig AB
(org.nr 556871-5105)
Glädjebacksgatan 7 (visa karta
)
231 45 TRELLEBORG Arbetsplats
Veterinären Nära Dig AB Jobbnummer
9992631