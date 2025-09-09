Veterinär internship i idisslarmedicin
2025-09-09
Institutionen för kliniska vetenskaper
Om jobbet
Ett internship är ett kliniskt utbildningsprogram som utgör en bas för eventuell vidare registrering till ett specialistprogram inom Idisslarmedicin (residency). Arbetsuppgifterna inkluderar deltagande i klinikarbete, undervisning och klinisk forskning. Målet med programmet är att du får fördjupad klinisk erfarenhet samt erfarenheter inom handledning. Genom självstudier och presentationer vid ronder får du stöd att syntetisera kunskaper. Som utbildningsveterinär deltar du i det dagliga arbetet på kliniken, såsom med diagnostik, behandling, obduktioner, besättningsutredningar och ronder. De kliniska aktiviteterna sker dels på SLU Idisslarkliniken, med undervisningsdjur och remitterade fall, dels i nötbesättningen på Lövsta forskningscentrum och i andra besättningar. Arbetsuppgifterna innefattar både enkla och mer kvalificerade veterinära uppgifter, deltagande i undervisning samt handledning av veterinärstudenter. Tjänstgöring på kvällar och helger förekommer.
Din bakgrund
Du som söker ska ha veterinärexamen och svensk veterinärlegitimation, samt god teoretisk kompetens inom idisslarmedicin på individ- och besättningsnivå. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Det är meriterande att ha god pedagogisk skicklighet och erfarenhet av praktisk klinisk undervisning. B-körkort är ett krav. Vi kommer även att fästa stor vikt vid personlig lämplighet, motivation för kompetensutveckling och förmågor såsom samarbetsförmåga, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga.Publiceringsdatum2025-09-09Om företaget
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.
Ämnet idisslarmedicin innefattar diagnostik, medicinsk och kirurgisk behandling, samt profylax av sjukdomar hos idisslare (i första hand nötkreatur, får och get), på individ och besättningsnivå.
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader
Omfattning:
100%Tillträde
2025-11-03 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2025-10-03.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor.
Professor, ämnesansvarig
