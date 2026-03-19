Veterinär 75-100% till smådjursklinik i Helsingborg
2026-03-19
Nystart - var med och bygg något från grunden
Vill du arbeta i en klinik där tid, kvalitet och relation står i centrum - på riktigt?
Vi söker nu en legitimerad veterinär till vår smådjursklinik i centrala Helsingborg. Verksamheten är en nystart av en redan etablerad klinik, med målet att bygga något långsiktigt, hållbart och professionellt - där både patienter, djurägare och team trivs.
Om rollen
Hos oss får du möjlighet att arbeta brett inom smådjurssjukvård med fokus på:
Polikliniska besök
Medicinska utredningar
Förebyggande vård
Enklare mjukdels-kirurgi (beroende på intresse/erfarenhet)
Vi arbetar med god tidsbokning och vill skapa förutsättningar för hög medicinsk kvalitet och genuina kundrelationer - inte stress och volym.
Vår filosofi
Vi bygger kliniken kring veterinären - inte tvärtom.
Det innebär att du får vara med och påverka arbetssätt, flöden och utveckling. Vi prioriterar kontinuitet och relation med djurägare och att beslut tas nära verksamheten - utan stora kedjestrukturer
Vårt mål är att skapa en arbetsplats där man vill stanna länge.
Team & arbetsmiljö
Vi startar i liten skala och bygger successivt upp teamet.
Initialt: 1,5 veterinär + djurvårdare + stöd
Utveckling: växande team med fler veterinärer och kompetenser
Tydlig ambition att skapa en trygg, personlig, familjär, prestigelös och professionell miljö
Arbetstid & villkor
75-100% tjänst
Arbetstid: ca 08:30-16:30
3-5 dagar/vecka (flexibelt upplägg)
Ingen jour eller beredskap
Start: Augusti 2026 (eller enligt överenskommelse)
Vi erbjuder
Möjlighet att vara med från början och påverka arbetsplatsen i en lugn och hållbar arbetsmodell.
Vi erbjuder på sikt möjlighet till vidareutveckling inom dina intresseområden
Lön enligt Individuell lönesättning
Vi söker dig som
Är legitimerad veterinär
Har ett genuint intresse för smådjurssjukvård
Värdesätter relationen till djurägare
Vill arbeta i en mindre organisation med stort inflytande
Är van och trivs med att arbeta självständigt
Erfarenhet är meriterande, men personlighet och inställning väger tungt.
Om kliniken
Centralt läge i Helsingborg
Smådjursklinik med fokus på primärvård
Planerad utveckling inom tand, bilddiagnostik och utökad vård
Vi ser fram emot din ansökan, tänk på att intervjuer sker löpande, så om detta låter intressant tveka inte att skicka in din ansökan idag.
Mvh Hallands Veterinärservice Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: hkvethbg@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallands Veterinärservice AB
252 30 HELSINGBORG
