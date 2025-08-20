Vetenskaplig inspiratör / Pedagogassistent
Framtidsmuseet i Dalarna / Barnskötarjobb / Borlänge Visa alla barnskötarjobb i Borlänge
2025-08-20
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtidsmuseet i Dalarna i Borlänge
Vetenskaplig inspiratör /pedagogassistent
Vi söker dig som är student på lärarprogrammet och som vill arbeta extra utöver studierna i vår pedagogiska verksamhet. Publiceringsdatum2025-08-20Om företaget
2047 Science Center är en Arena för kunskapsförflyttning. Vi arbetar med att stärka det vetenskapliga kapitalet hos Dalarnas befolkning och är en del av länets strategiska kompetensförsörjning.
I vårt uppdrag bedriver vi en populär, publik experimentmiljö i Borlänge och en pedagogisk specialistorganisation kopplat till STEM-ämnena som arbetar avtalsbaserat med skolorna i Falu och Borlänge Kommun. Vi har uppdrag från förskolan till gymnasiet.
I vår pedagogiska specialistorganisation STEM arbetar både legitimerade lärare och pedagogassistenter /vetenskapliga inspiratörer.
Om rollen
Tillsammans med vår pedagogiska specialistorganisation kommer du att arbeta för att stärka det vetenskapliga kapitalet hos länets unga. Du kommer att leda undervisning/inspirationspass själv, både på Science Centret och på plats på skolor i Falu och Borlänge Kommun.
Vi undervisar och inspirerar från förskola till gymnasium - samt sprider intresse för naturvetenskap, teknik och matematik till allmänheten i alla åldrar.
Ett fantastiskt bra tillfälle för dig som studerar till lärare att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktisk handling.
Vi bygger nu upp ett team av vetenskapliga inspiratörer/pedagogassistenter som vill arbeta deltid under läsåret.
Omfattningen varierar och ska vara förenliga med heltidsstudier.
Vi söker dig som:
är student på lärarprogrammet. Meriterande är om du kommer att bli behörig i någon utav STEM-ämnena.
har ett inkluderande och lösningsfokuserat förhållningssätt
trivs med att arbeta både självständigt och i team
är noggrann, ansvarstagande och flexibel
har ett intresse för naturvetenskap och teknik
Vi lägger stor vikt vid både formell kompetens och personliga egenskaper som kompletterar vår grupp.
Tjänsten är en Intermittent anställning (timanställning) med start augusti /september 2025.
Omfattning 0-20 h per vecka.
2047 Science Center ligger i Borlänge med en filial i Falun. Viss tjänstgöring sker även på annan ort inom ramen för våra uppdrag. B-körkort är meriterande. Arbetet kan ibland innebära tjänstgöring på kvällar och helger.
Enligt lag krävs utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister vid anställning. Detta beställs från Polisen av den eller de som erbjuds tjänsten.Så ansöker du
Skicka din ansökan med relevanta handlingar till ansokningar@2047.nu
Sista ansökningsdag 31 augusti, tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: ansokningar@2047.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vetenskaplig inspiratör". Arbetsgivare Framtidsmuséet i Dalarna
, http://www.2047.nu
Jussi Björlings Väg 25 (visa karta
)
781 29 BORLÄNGE Arbetsplats
2047 Science Center/f d Framtidsmuseet Kontakt
VD
Lena Westman lena.westman@2047.nu Jobbnummer
9468128