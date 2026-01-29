Verskamhetsutvecklare till mobilitet och serviceresor
Göteborgs kommun / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg
2026-01-29
Om arbetsplatsen
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet.
Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.Publiceringsdatum2026-01-29Beskrivning
Vill du bidra till att utveckla stadens arbetssätt och skapa struktur, helhet och genomslag i utvecklingsarbetet? Har du erfarenhet av verksamhets- och processutveckling och trivs i en roll där du arbetar nära både chefer, verksamhet och IT? Då kan detta vara rätt roll för dig. Vi söker nu en verksamhetsutvecklare med projektansvar till avdelning mobilitet och serviceresor.
Om rollen
Som verksamhetsutvecklare hos oss har du en central roll i att stödja chefer och verksamhet i utvecklingen av arbetssätt, processer och samverkan inom avdelningen och förvaltningen. Uppdraget handlar om att skapa struktur och helhet i utvecklingsarbetet, identifiera förbättringsområden i befintliga arbetssätt samt bidra till att förändringar genomförs och får genomslag i den operativa verksamheten.
I rollen ingår även att vara delprojektledare för verksamhetsdelen i ett projekt som syftar till att utveckla arbetssätt och IT-stöd för att stärka förvaltningens digitala leveransförmåga. Arbetet bedrivs i nära samarbete med berörda verksamhetsenheter, IT-enheten samt projektledning. Du ansvarar för verksamhetsdelens arbetspaket inom VERKKO och arbetar självständigt med tydligt fokus på leverans. Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare driver du arbetet med att utveckla och förbättra avdelningens arbetssätt och processer. Du bidrar med struktur, metodik och helhetsperspektiv och arbetar nära chefer, verksamhet, IT och andra funktioner. Ditt uppdrag innebär bland annat att:
- Driva och samordna avdelningens övergripande verksamhetsutveckling tillsammans med övriga verksamhetsutvecklare
- Kartlägga, analysera och utveckla centrala processer och arbetssätt
- Identifiera flaskhalsar, otydligheter och ineffektivitet i befintliga arbetssätt
- Stödja chefer och verksamhet i förändrings- och utvecklingsarbete
- Bidra till att koppla samman verksamhetsmål, planering och operativt genomförande
- Säkerställa att genomförda förändringar leder till avsedd effekt i verksamheten
- Vara stöd och bollplank i utvecklingsfrågor inom avdelningen.
Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskole- eller universitetsexamen på minst kandidatnivå. Vi ser även att du har erfarenhet av:
- process- och/eller verksamhetsutveckling
- att kartlägga, analysera och utveckla arbetssätt
- arbete i projekt, som projektledare eller delprojektledare
- nuläges- och behovsanalys.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet från offentlig verksamhet eller politiskt styrd organisation
- erfarenhet av digitaliserings- eller datadelningsprojekt
- erfarenhet från trafik-, infrastruktur- eller stadsmiljörelaterad verksamhet
- kunskap om förändringsledning
- erfarenhet av arbete med styrning, uppföljning eller kvalitetsarbete
- erfarenhet från komplex organisation med många intressenter.
För att lyckas i rollen ser vi att du är analytisk och utvecklingsorienterad med förmåga att se helhet och driva förbättringsarbete framåt. Du är kommunikativ med mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du är samarbetsinriktad samt skapar god dialog och samverkan med olika aktörer. Vidare är du mål- och resultatorienterad och arbetar strukturerat med fokus på leverans och genomförande.
Välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
Just nu renoveras vår arbetsplats på Köpmansgatan 20, där alla stadsutvecklande förvaltningar kommer samlas. De nya lokalerna beräknas vara klara 2026 - tills dess sitter vi på Åvägen 17E.
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort.
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/och https://www.snapchat.com/add/stadsmiljogbg. Ersättning
Stadsmiljöförvaltningen Kontakt
