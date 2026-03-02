Verktygstekniker till ITW Sverige
Framtiden i Sverige AB / Verktygsmakarjobb / Värnamo Visa alla verktygsmakarjobb i Värnamo
2026-03-02
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Värnamo
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Är du en tekniskt skicklig och driven verktygstekniker som vill arbeta i en roll med både projektansvar och praktiskt verkstadsarbete? ITW i Bredaryd söker nu en nyckelperson inom verktygsområdet. Här får du en central roll för verktygsprojekt och tillverkningsbarhet!
Om rollen
I rollen som verktygstekniker på ITW Sverige kommer du ha en central roll i drivandet och beredningen av verktygsprojekt från start till mål. Här ansvarar du för att säkerställa att nya och befintliga verktyg uppfyller kraven på funktion, kvalité och tidsplan. Utifrån 3D-ritningar från konstruktörer ser du över tillverkningsbarheten av produkten och driver projektet framåt. Du har även en samordnande och operativ roll i reparationsarbete av verktyg och maskiner. Vidare har du tät kontakt med konstruktörer, produktionschef och verktygsmakare för att driva projekten framåt. Här blir du spindeln i nätet för projekten med interna och externa kontaktytor. Rollen innebär stort eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetssätt och tekniska lösningar inom verktygsområdet.Publiceringsdatum2026-03-02Profil
För att lyckas i rollen som verktygstekniker tror vi att du har en god teknisk förståelse för verktygsuppbyggnad och tillverkningsbarhet. Du är trygg i att läsa och analysera ritningar och 3D-modeller och har erfarenhet av CAD, där du kan granska färdiga konstruktioner för att säkerställa genomförbarhet. Du trivs dessutom med praktiskt arbete där du får reparera och underhålla teknisk utrustning och samordna underhållsarbete. Som person är du driven och framåtlutad med ett ansvarstagande för ditt arbete. Rollen innebär flera kontaktytor, vilket ställer krav på att du trivs med en kommunikativ roll.
Skallkrav för tjänsten:
• Kunskap kring verktygsupplägg
• Erfarenhet/kunskap av CAD
• Erfarenhet av arbete med formverktyg, inklusive reparation och underhåll
• Svenska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet som verktygsmakare
• Erfarenhet av att driva projekt
• Kunskap inom SolidWorks
Om ITW
ITW i Bredaryd är en tillverkande industriverksamhet som ingår i den internationella koncernen Illinois Tool Works (ITW). Företaget producerar formsprutade plastdetaljer och fästelement, huvudsakligen för fordonsindustrin. Produktionen sker i en automatiserad miljö med formsprutningsmaskiner och bedrivs i skiftgång. Kunderna finns både på den svenska och internationella marknaden, bland annat inom Europa och USA. Verksamheten i Bredaryd är en del av ITW:s globala industriella struktur.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten som verktygstekniker, vänligen ansök via: https://www.framtiden.com/.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare William Henriksson: william.henriksson@framtiden.com
alt. 070-015 13 85. Vi arbetar med löpande urval, välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Ås, Bredaryd
Arbetstid: Mån-fre 07:00-16:00
Omfattning: Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52155_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
330 10 BREDARYD Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
William Henriksson william.henriksson@framtiden.com Jobbnummer
9772722