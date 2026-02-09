Verktygstekniker till Husqvarna AB
Maskiningenjörsjobb / Jönköping
2026-02-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Jönköping
Är du en tekniskt kunnig och noggrann person med erfarenhet av verktygsteknik? Söker du en ny utmaning i en verksamhet där kvalitet, säkerhet och utveckling står i fokus? Då vill vi gärna höra från dig! Ansök redan idag för kommande uppdrag som verktygstekniker hos vår kund Husqvarna AB.
Om rollen
Som verktygstekniker arbetar du inom tillverkningsindustrin med att skapa, reparera och underhålla de verktyg och formar som används i produktionen. Dessa verktyg är avgörande för att tillverka produkter med höga krav på precision och kvalitet.
Arbetet sker i nära samarbete med produktionstekniker och operatörer för att säkerställa att tekniska kravspecifikationer upprätthålls. Rollen är både självständig och teamorienterad, och du blir en viktig del i att utveckla och förbättra processer. Arbetstiderna varierar beroende på avdelning och kan innebära dagtid, tvåskift eller nattarbete, vilket kräver flexibilitet kring skiftform. Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med placering i Huskvarna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Renovering, underhåll och reparation
• Teknisk problemlösning och förbättringsarbete
• Tillverkning och bearbetning av precisionsverktyg
• Dokumentation och rapportering av utfört arbete
Om dig
Vi söker dig med erfarenhet som verktygstekniker, verktygsmakare, underhållstekniker eller motsvarande. Du har en god teknisk förståelse och trivs med att arbeta självständigt. Du har också erfarenhet av att hantera avancerade verktyg och maskinkomponenter. Rollen kräver noggrannhet, förmåga att läsa ritningar och tålamod, eftersom toleranser ofta är små och detaljerna många. Som person är du metodisk, praktiskt lagd, tekniskt intresserad och lösningsorienterad. Du hanterar stress på ett bra sätt och tar ansvar för ditt arbete.
För tjänsten är det viktigt att du har:
• Utbildning inom verktygsteknik, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
• God teknisk förståelse och vana att arbeta efter ritningar
• Förmåga att arbeta självständigt med stort ansvar
• Noggrant arbetssätt och starkt kvalitetsfokus
• Svenska i tal och skrift, grundläggande engelska
• Meriterande: truck- och traverskort
Om ansökan
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område.
Vi genomför bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen.
Observera att denna annons avser kommande uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, men eftersom behovet kan uppstå vid ett senare tillfälle kan svarstiden bli längre än normalt. Vi tackar för din förståelse!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Linnea Johansson via Linnea.Johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker genom att registrera dig via "Ansök" knappen. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Linnea Johansson Linnea.Johansson@adecco.se Jobbnummer
9730274