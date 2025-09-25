Verktygstekniker till Husqvarna AB
2025-09-25
Just nu söker vi verktygstekniker för framtida uppdrag hos vår kund, är du en tekniskt kunnig och noggrann person med relevant erfarenhet? Söker du en ny utmaning i en verksamhet där säkerhet, kvalitet och utveckling är i fokus? Tveka inte på att ansöka redan idag om det låter intressant!
Du kommer arbeta självständigt i verkstadsmiljö med stora gjutmaskinsverktyg som kräver noggrann renovering, slipning och reparation utifrån ritningar. När verktygen är klara registreras de i systemet och placeras korrekt för återanvändning i produktionen. Under upplärningsperioden arbetar du i 2-skift, men du behöver vara beredd på att arbeta alla skift eller ständig natt längre fram.
Om dig
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som verktygstekniker, verktygsmakare, underhållstekniker, eller liknande. Du har god teknisk förståelse och är både van och trivs med att arbeta självständigt. Du har även vana med avancerade verktyg och maskinkomponenter. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet, ritningsläsning och tålamod, då toleranserna ofta är små och detaljerade. Som person är du noggrann, har ett tekniskt intresse och gillar att jobba praktiskt, du är vidare även lösningsorienterad och stresstålig.
För tjänsten är det viktigt att du har:
• Tidigare relevant erfarenhet (verktygstekniker, underhållstekniker, verktygsmakare m.m.)
• God teknisk förståelse och vana att arbeta efter ritningar
• Förmåga att arbeta självständigt med stort ansvar
• Ett noggrant arbetssätt och högt kvalitetstänk
• Önskvärt med truck- och traverskort
Observera att denna annons avser kommande uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, men eftersom behovet kan uppstå vid ett senare tillfälle kan svarstiden bli längre än normalt. Vi tackar för din förståelse!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Linnea Johansson via Linnea.Johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
