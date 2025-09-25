Verktygstekniker
2025-09-25
Har du god teknisk kompetens och vill ta nästa steg och fördjupa dig i tekniskt och praktiskt kunnande gällande gjutverktyg? Då kanske du är den vi söker! Ljunghäll är ett av Europas ledande företag inom pressgjutning och det största pressgjuteriet i Sverige. Vi söker nu en verktygstekniker till vår underhållsavdelning!
Som Verktygstekniker består dina arbetsuppgifter huvudsakligen av service, reparation och underhållsarbete på befintliga gjutverktyg och klippverktyg. Arbetet sker i nära samarbete med övrig personal på verktygsavdelningen, samt i produktionen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med inledande 6 månaders visstidsanställning. Det är en heltidstjänst, skiftformen är ständig natt. Under introduktionstiden är arbetstiden till att börja med dagtid. Placering är på Ljunghäll i Södra Vi.
Vi söker dig som...
• har erfarenhet av arbete som verktygsmakare eller verktygstekniker, eller har annan verkstadserfarenhet som bedöms relevant. Du har gått en verkstadsteknisk/fordonsteknisk gymnasieutbildning eller motsvarande och har praktisk erfarenhet av montering/demontering. Har du även erfarenhet av svetsning (TIG) är det ett plus. Även kunskaper i maskinteknik och mekanisk bearbetning är meriterande. Goda svenska kunskaper i tal och skrift är ett krav. Viss truckkörning ingår i tjänsten så det är bra om du har truckkort.
Som person...
• är du serviceinriktad och har en positiv inställning. Vi utgår från att du är en lagspelare och att du har känsla för hög kvalitet och effektivitet. Du är också van att arbeta självständigt utifrån givna instruktioner och har förmågan att hitta lösningar på praktiska problem som kan uppstå i det dagliga arbetet.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ditt engagemang. Möjligheterna är många hos Ljunghäll. Om vi är rätt för varandra erbjuds du att bli en del av vår utvecklingsinriktade verksamhet där du möts av kamratlig och hjälpsam atmosfär. Du får jobba med en högautomatiserad produktion och väl investerad maskinpark.
Hos oss är varierande erfarenheter, kompetenser och personligheter en av de främsta styrkorna för att vi ska kunna utmana och utveckla verksamheten - din roll blir ett viktigt bidrag i detta arbete. Vi ser till att du får den kompetensutveckling du behöver för att stärka din kompetens och därmed även verksamheten. Om du är motiverad och tar personligt ansvar har vi möjligheterna för dig!
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag via länken. Vi vill ha din ansökan senast 20/10.
Tillsättning sker efter överenskommelse, urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.
Frågor om tjänsten kan ställas till rekryterande chef Johan Karlsson, 0492-162 58.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556218-2880), https://ljunghall.com/
N.Storgatan 41 (visa karta
)
598 71 SÖDRA VI
Jobbnummer 9525660
9525660