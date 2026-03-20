Verktygsmakare till Värnamo
2026-03-20
Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Till vår kund i Värnamo söker vi en verktygsmakare. Vi ser gärna att du som söker bor i närregionen, då tjänsten är tänkt att övergå i anställning hos företaget efter inhyrningsperioden.
Här kommer du ingå i en grupp på ca tio personer som dagligen arbetar med nytillverkning, underhåll och reperation av verktyg till pressar och multislidmaskiner.
Vi söker dig som är händig och lösningsfokuserad som tycker om att hantera verktyg och har ett genuint teknikintresse. Du är noggrann och tänker på kvalité och har fokus på att leverera en bra slutprodukt till kund. Som verktygsmakare har du ett nära samarbete med olika avdelningar inom företaget vilket innebär att du bör ha en väl utvecklad samarbetsförmåga. Du trivs i ett varierande arbete där det bland kan ske snabba omställningar och där trycket ibland kan vara högt.
Ort: Värnamo
Arbetstider: DagtidProfil
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
• Erfarenhet av liknande arbete
• Tekniskt intresse
• Truck och traverskort
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Arbetsplats
Lesjöfors Banddetaljer AB Kontakt
Melisa Mesinovic melisa.mesinovic@ikett.com Jobbnummer
9811184