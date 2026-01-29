Verktygsmakare till Sigma Connectivity
2026-01-29
Är du en erfaren verktygsmakare som drivs av problemlösning och letar efter ett omväxlande jobb långt ifrån serietillverkning? Då är det dig vi söker!
OM TJÄNSTEN
Sigma Connectivity söker nu en driven och kompetent Verktygsmakare/Prototyptekniker till deras mekanikavdelning, till teamet för prototyp- och testhårdvara. Du kommer att spela en nyckelroll i framtagningen av prototyper och avancerade lösningar, ett jobb där ingen dag är den andra lik och där ditt handlag och din kreativitet står i centrum.
Vi söker dig med en bakgrund som verktygsmakare eller liknande roll, där du har fått utveckla ett genuint hantverkskunnande. Dina primära uppgifter kretsar kring att skapa, modifiera och problemlösa inom ramen för prototypframtagning. Dagarna är varierande: du kommer dels att hantera vardagskörning av enklare detaljer, dels arbeta med de mer avancerade projekten inom mekanikavdelningen. Detta inkluderar allt från precisionsarbete i vår höghastighetsfräs och CNC-utrustning till manuell hantering i svarv och fräs. Du förväntas inte bara köra maskinerna, utan att aktivt delta i diskussionerna med mekanisterna för att ta fram de bästa prototyperna och lösningarna för hårdvaran.
En central del av arbetet är CAM-beredning där du förbereder detaljerna inför bearbetning. I grunden handlar det om skärande utrustning, men även plåtbockning kan förekomma. Då innovativa lösningar eftersträvas, är din förmåga att kunna se potentialen i att modifiera och optimera utrustningen för att möta projektets unika krav avgörande. Kort sagt: du är experten som säkerställer att ingenjörernas idéer blir verklighet.
Du erbjuds
• Möjligheten att arbeta med avancerad utrustning i Sigmas moderna maskinpark som inkluderar höghastighetsfräs, CNC-maskiner, manuell fräs, svarv och plåtbockningsutrustning.
• En inledande anställning som konsult på Academic Work, med goda möjligheter till efterföljande direktanställning hos Sigma Connectivity
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att arbeta med mekanisk bearbetning och prototypframtagning av testutrustning och hårdvara. Du kommer att ansvara för att köra och modifiera maskiner samt bidra med problemlösning i nära samarbete med teamet.
• Drift, underhåll och modifiering av maskinparken
• Framtagning av avancerade prototyper och specialverktyg
• Aktivt deltagande i diskussioner med mekanister för att lösa komplexa problem och optimera lösningar
• Huvudsakligen arbete med skärande bearbetning i CNC- och manuella maskiner
• CAM-beredning av detaljer
VI SÖKER DIG SOM
• Har några års relevant arbetslivserfarenhet, gärna som verktygsmakare eller i en roll fokuserad på prototypframtagning och bearbetande maskiner
• Har mycket goda kunskaper i att köra och ställa in CNC-maskiner
• Har förmåga att utföra CAM-beredning av prototyper och verktyg
• Är flytande i både svenska och engelska i tal och skrift, då kommunikationen sker på båda språk
• Gillar problemlösning och är initiativtagande
Det är meriterande om du har
• Utbildning som verktygsmakare
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Om du är nyfiken och vill läsa mer om Sigma Connectivity AB kan du göra det här! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
