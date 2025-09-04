Verktygsmakare sökes till Industrilås
Industrilås grundades 1981 och utvecklar, designar och tillverkar alla typer av låslösningar för industriella applikationer, från enkla klassiska handtag till mekatroniska lösningar, där åtkomsten styrs genom digitala nätverk. Vår primära drivkraft är vår outtömliga nyfikenhet på våra kunder - vi arbetar passionerat för att ta fram lösningar som förbättrar våra kunders affärer! Vi är i dag ca 450 anställda och finns i fler än 40 länder, med fabriker i Europa, Asien och Centralamerika. För mer information om Industrilås, besök vår hemsida www.industrilas.com.
Industrilås är i en spännande utvecklingsfas och nu står vår helt nya fabrik färdig - med moderna lokaler och den senaste tekniken. För att möta framtidens behov söker vi en verktygsmakare som vill vara med och bidra till vår fortsatta framgång. Hos oss blir du en viktig del av produktionen och får arbeta i en tekniskt avancerad miljö där kvalitet, precision och innovation står i centrum.
Din roll
Som verktygsmakare hos oss kommer du att:
utföra reparationer, service och nybyggnation av verktyg till vår egen produktion
arbeta med traditionella verktygsmaskiner tillsammans med kunniga kollegor
läsa ritningar och omsätta dem i praktiska lösningar samt bistå produktionen i förbättringsarbete
bidra med din kompetens och idéer i en modern maskinpark på högteknisk nivå
Vi söker dig som:
har en industriteknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande
har arbetslivserfarenhet som verktygsmakare, gärna några år i yrket
är van vid ritningsläsning och har ett öga för detaljer
är nyfiken, lösningsorienterad och trivs med att samarbeta
sätter säkerheten först och har en positiv inställning till ditt arbete
Hos Industrilås blir du en del av ett starkt team där du får arbeta i nya, ljusa lokaler och med den senaste tekniken. Vi erbjuder marknadsmässig lön och villkor enligt kollektivavtal, frukost varje dag och friskvårdsbidrag.
Placeringsort: Nässjö
Omfattning: Heltid
Redo att ta nästa steg?
Sista ansökningsdag är den 28 september. Vi går igenom ansökningar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten? Vänligen kontakta Mattias Lyckare +46 10-130 75 43. Har du frågor om rekryteringsprocessen kan du vända dig till HR Business Partner, Victoria Jersenius, +46 10-130 76 47.
Vi har redan tagit beslut kring annonsering och rekryteringskanaler, vilket innebär att vi inte är intresserade av säljsamtal eller erbjudanden om annonsering, rekryteringstjänster eller bemanning. Vi undanber oss därför vänligen, men bestämt, kontakt från mediesäljare och liknande aktörer.
