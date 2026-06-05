Verktygsmakare
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmakarjobb / Ronneby Visa alla verktygsmakarjobb i Ronneby
2026-06-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Ronneby
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Vi söker just nu en verktygsmakare till en av våra kunder i Ronneby.
Du kommer att arbeta med reparationer och underhåll av pressverktyg. Arbetsuppgifter som planslipning och arbete i svarv/fräs förekommer också.
Du ska vara mycket noggrann i ditt arbete och även kunna vara flexibel när det gäller dina arbetsuppgifter.
Start: Omgående
Arbetstider: Dagtid/2-skiftProfilKvalifikationer
• Industrivana
• Nogrann
• Flexibel
• Körkort B
Är du som söker underhållsmekaniker i grunden och/eller har svetskunskaper är detta meriterande.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Camilla Eriksson camilla.eriksson@ikett.com Jobbnummer
9949462