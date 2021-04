Verktygsmakare - Callo Sintermetall AB - Elektronikjobb i Nässjö

Callo Sintermetall AB / Elektronikjobb / Nässjö2021-04-06Callo Sintermetall ABIndustriföretag som tillverkar självsmörjande glidlager, formgodsartiklar, komponenter i mjukmagnetiskt material samt filter. Vår styrka ligger i vår höga kvalitet och våra snabba leveranstider.Totalt sett är vi 35 anställda och jobbar 5-skift i pressverkstaden. Kunderna finns i hela världen och vår andel export överstiger 50 %.Vi har en egen verktygsavdelning med konstruktör samt verktygsmakare. Den här organisationen behöver vi nu stärka upp med en verktygsmakare.VerktygsmakareArbetsuppgifterna består huvudsakligen av något/några av momenten svarvning, fräsning, trådgnistande. Därutöver löpande ritningsläsning, maskinunderhåll samt vanligt verkstadsarbete.Du skall vara tekniskt intresserad, noggrann som person där tusendels millimeter är något som gör skillnad och känna dig bekväm med att ha många bollar i luften där omkastningar i planeringen förekommer.Du har tidigare erfarenhet eller utbildning i att köra CNC-maskiner så som svarv, fräs och/eller trådgnist. Mätteknik och ritningsläsning ingår självklart i din repertoar. Ytterligare kompetenser är ett plus i kanten, t ex planslipning, polering mm.Har du intresse/erfarenhet av ledarskap är det meriterande.Vad vi erbjuderFrihet under ansvar. Variation mellan nytillverkning och reparationer.Dagtidsarbete. Heltid. Individuell lönesättning med grund i kollektivavtal IF Metall.Placering i Nässjö.Sista ansökningsdag är 9/5 2021.Vid eventuella frågor och ansökan, maila mans@callo.se eller ring 0380 - 55 59 792021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-05-09Callo Sintermetall ABPoppelgatan 1557139 Nässjö5673576