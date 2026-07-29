Verktygskonstruktör till Preformance
Ljung Kompetensförsörjning AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Jönköping
2026-07-29
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Preformance tar prototyp- och lågvolymstillverkning av formsprutade plastdetaljer till en helt ny nivå. Under flera decennier har vi i olika roller och på olika arbetsplatser framgångsrikt arbetat fram strukturer för att integrera alla verksamma processer i ett flöde. Nu har vi systematisk koll på varje moment från order till leverans. Detta skapar ordning, reda och effektivitet för att leverera rätt kvalitet i rätt tid. När vi startar Preformance skapar vi en ny nivå av – kundnytta i världsklass. Vi har följande certifikat ISO9001, ISO14001. Vi är ca 35 anställda i Öggestorp och kommer omsätta ca 55 miljoner under 2025.
Vill du jobba i en fartfylld och händelserik miljö där du dagligen konstruerar åt marknadsledande kunder inom automotive, medicintekniker och försvarsindustrin? Preformances konstruktionsavdelning växer och säkrar upp framtiden genom att rekrytera en erfaren verktygskonstruktör.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Konstruktion av formsprutningsverktyg för plastdetaljer
Teknisk kravställning och dialog med interna och externa parter
Optimering av verktyg för kvalitet, cykeltid och livslängd
Delaktig i förbättringsarbete på avdelningen och i kring-funktioner
Den person som vi söker har gedigen erfarenhet från komplex konstruktion, med fördel från konstruktion av verktyg. Du har god kunskap och förståelse för 3D-modellering och har suttit i ett av de större CAD-programmen. Du har lätt för att sätta dig in i ett nytt projekt, har god struktur och är noggrann. För att trivas och passa in på Preformance så är du en prestigelös lagspelare som gillar när det är högt till tak och tempofyllda dagar. Du har vana av arbete i officepaket samt affärssystem, pratar och skriver obehindrat på svenska och engelska, och arbetar enligt begreppet rätt in, rätt ut. Har du erfarenhet från Top Solid och att ha arbetat med formsprutning så är det meriterande.
Placeringsort är på Preformance anläggning i Öggestorp.
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du arbetar med kunder inom många olika branscher, alla specialister inom sina områden. Det ger en unik möjlighet att lära sig enormt mycket och bredda sin tekniska kompetens. Så vill du leda spännande projekt, arbeta nära ledande industrikunder och vara en nyckelperson i produktutvecklingsprocessen? Då vill vi höra från dig!
I denna rekrytering samarbetar vi med Ljung Kompetensförsörjning AB. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan utsatt datum. Skulle du ha frågor eller funderingar kring tjänsten så är du välkommen att höra av dig till Marcus Ljung på 0705-187441 alternativt marcus.ljung@ljungkompetens.se
Ljung kompetensförsörjning är en personligare rekryteringskonsult i Jönköpingsregionen som vill göra det enkelt och säkert för ditt företag att inte bara hitta, utan också attrahera rätt kompetens att vilja jobba hos just ert företag. Vi är branschoberoende och hjälper dig rekrytera kompetens, vare sig det är för en instegstjänst, specialist- eller chefsbefattning inom produktion, teknik, logistik, inköp, ekonomi, försäljning, marknad och IT. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7490664-2120625". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljung Kompetensförsörjning AB
(org.nr 559341-8568), https://www.ljungkompetens.se
Gjuterigatan 9 (visa karta
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553 18 JÖNKÖPING Arbetsplats
Ljung Kompetensförsörjning Jobbnummer
10014607