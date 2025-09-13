Verktygskonstruktör till ledande teknikföretag!
Vill du vara med och konstruera framtidens produktionslösningar? På uppdrag av vår kund söker vi en konstruktör som vill arbeta med spännande maskin- och produktionsprojekt där din insats gör skillnad från idé till färdig utrustning. Som konstruktör blir du en viktig del av ett världsledande företag där teknik, innovation och samarbete står i centrum. Varmt välkommen med din ansökan idag!
OM TJÄNSTEN
Som verktygskonstruktör arbetar du med maskin- och produktionsprojekt i nära samarbete med ett projektteam bestående av projektledare, produktspecialister och automationsingenjörer. I rollen arbetar du varierat med uppgifter som att ta fram ritningar, konstruera maskinkomponenter, beställa verktyg och stötta i felsökningar och förbättringsarbete. Arbetet är praktiskt och nära produktionen, du är ofta ute i fabriken för att tillsammans med operatörer analysera och lösa problem. Du bidrar till att säkerställa att utrustningen är i toppskick och att produktionsprocesserna flyter smidigt.
Du blir anställd som konsult hos oss på Academic Work och jobbar på uppdrag hos vår kund. Detta är ett långsiktigt behov där karriärmöjligheter hos vår kund kan öppnas framöver.
Du erbjuds
• En spännande roll i en teknikledande miljö med goda utvecklingsmöjligheter
• Tekniska utmaningar i ett sammansvetsat team med hög kompetens inom produktutveckling, konstruktion, automation och produktion
• Närhet till ett aktivt friluftsliv
• En dedikerad konsultchef som under hela din anställning kommer stötta dig i din utveckling
Dina arbetsuppgifter
• Arbeta med maskin- och produktionsprojekt från kravställning till driftsättning
• Utforma och skapa tekniska ritningar utifrån underlag och beställningsbehov
• Utföra felsökning och analys av produktionsutrustning i fabriksmiljö
• Ge teknisk support och vägledning till maskinoperatörer
• Hantera tekniska dokument och underlag
• Aktivt delta i projektteam för att utveckla innovativa lösningar
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik alternativt utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig
• Har kunskap i CAD-verktyg
• Har ett stort tekniskt intresse samt erfarenhet av en teknisk roll
• Är driven och nyfiken med goda förmågor i att vara strukturerad
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt, då båda språken används i arbetet
Det är meriterande om du har
• Några års erfarenhet som maskinkonstruktör
• Erfarenhet av att driva förändringsarbete
• Erfarenhet av en liknande roll inom tillverkande industri
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
