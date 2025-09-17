Verktygskonstruktör
Industrilås grundades 1981 och utvecklar, designar och tillverkar alla typer av låslösningar för industriella applikationer, från enkla klassiska handtag till mekatroniska lösningar, där åtkomsten styrs genom digitala nätverk. Vår primära drivkraft är vår outtömliga nyfikenhet på våra kunder - vi arbetar passionerat för att ta fram lösningar som förbättrar våra kunders affärer! Vi är i dag ca 450 anställda och finns i fler än 40 länder, med fabriker i Europa, Asien och Centralamerika. För mer information om Industrilås, besök vår hemsida www.industrilas.com.
Nu söker vi en verktygskonstruktör som vill vara med och utveckla våra processer och verktyg.
Om tjänsten
Som verktygskonstruktör ingår du i vårt produktionsstödjande team men är samtidigt specialiserad inom ett av våra verktygsområden - klipp, plast eller zink. Det området blir ditt huvudansvar, där du driver arbetet framåt och säkerställer effektiva, hållbara och kvalitativa lösningar. Du samarbetar nära verktygsmakare, produktion och projektbeställare i både vardagliga uppgifter och större utvecklingsprojekt. Du rapporterar till konstruktionschef.
Nedan är exempel på arbetsuppgifter
Konstruera verktyg och utrustning inom ditt specialistområde (klipp, plast eller zink) enligt planering
Ta fram ritningar, modeller och teknisk dokumentation enligt standard
Fungera som initiativtagare och samordnare i produktionsstödjande team
Delta aktivt i utvecklingen av standarder, processförbättringar och dokumentation
Ha kontakt med externa verktygstillverkare och leverantörer
Verifiera och godkänna ritningsunderlag för verktygstillverkning
Genomföra projektmöten samt aktivera beställningar och inköp hos godkända leverantörer
Medverka vid bedömning av nya leverantörer
Tjänsten är en heltidstjänst med placering i Nässjö. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi söker dig som
Har arbetat med tillverkning av verktyg alternativt har en ingenjörsutbildning inom maskinteknik eller motsvarande
Har erfarenhet av CAD - SolidWorks är meriterande, men erfarenhet från andra CAD-program är också värdefullt
Har förståelse för mekanisk tillverkning och industriella processer
Har erfarenhet av projektledning inom produktion (meriterande)
Behärskar svenska i tal och skrift
Personliga egenskaper
För oss är det allra viktigaste att hitta rätt person - någon som är driven, nyfiken och engagerad. Vi söker dig som har en god planeringsförmåga, är affärsmässig och resultatorienterad. Du trivs i samarbete med andra och har en tydlig kommunikativ förmåga. Publiceringsdatum2025-09-17Så ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen och vill vara en del av vår resa? Välkommen med din ansökan senast 12 oktober. Urval sker löpande, vänta därför inte med att söka.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Mattias Lyckare, mattias.lyckare@itoolconcepts.se
Vi har redan tagit beslut kring annonsering och rekryteringskanaler, vilket innebär att vi inte är intresserade av säljsamtal eller erbjudanden om annonsering, rekryteringstjänster eller bemanning. Vi undanber oss därför vänligen, men bestämt, kontakt från mediesäljare och liknande aktörer.
