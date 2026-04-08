Verkställande Direktör till Norrtälje Energi
Nu söker vi en VD till Norrtälje Energi, ett kommunägt energibolag med ansvar för el- och fibernät, fjärrvärme, samt energitjänster i Norrtälje kommun. Bolaget har en lång historia och verkar i en bransch som präglas av förändring, där krav på hållbarhet, elektrifiering och teknisk utveckling är centrala.
Norrtälje Energi ingår i kommunkoncernen, med egen styrelse och ett nära samspel med övriga bolag och funktioner inom kommunen. Verksamheten är väl etablerad och står inför fortsatt utveckling, med behov av att möta förändrade marknadsförutsättningar och tekniska krav.
UppdragetVi söker en affärs- och utvecklingsorienterad VD som leder och vidareutvecklar Norrtälje Energi i en föränderlig energibransch. Du har ett helhetsansvar för verksamheten och säkerställer att bolaget når uppsatta mål genom stabil drift, god ekonomisk styrning och ett tydligt fokus på hållbarhet och regulatoriska krav.
Du driver affärsutveckling inom bolagets verksamhetsområden samt följer och omsätter utvecklingen inom energi-, fiber och elmarknaden. Som VD leder du genom din ledningsgrupp och ansvarar för att skapa riktning, samsyn och ett effektivt samarbete i organisationen. Rollen innefattar även ett nära samspel med styrelse, ägare och andra aktörer inom kommunkoncernen för samhällets utveckling.
KvalifikationerRelevant akademisk utbildning
Erfarenhet från energibranschen eller närliggande teknisk komplex verksamhet
Erfarenhet av ledande befattning, exempelvis som VD, affärsområdeschef eller motsvarande roll
Erfarenhet av affärsutveckling och förändringsarbete
Gedigen erfarenhet av personalansvar
Erfarenhet av att verka i politisk styrd organisation är meriterande
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och närvarande ledare med förmåga att skapa engagemang, tydlighet och resultat. Du är prestigelös i ditt sätt och har en god förståelse för både verksamhetens tekniska innehåll och de människor som driver den framåt.
Du trivs i en roll där du kombinerar struktur och utveckling, och har ett naturligt intresse för att följa och förstå förändringar i omvärlden. Vidare har du en god kommunikativ förmåga och kan på ett pedagogiskt sätt hantera dialogen med såväl ledningsgrupp som styrelse och andra intressenter.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Om ossVi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll.
Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun.Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka.
Mer om Norrtälje kommun som arbetsgivare kan du läsa här: Vårt erbjudande och här kan du lära känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare.
AnsökanTycker du att detta låter intressant? Skicka in din ansökan i form av CV genom att klicka på knappen "ansök här".
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mejl.
I denna rekrytering har Norrtälje Energi valt att samarbeta med HRM Affärsutveckling. Vill du veta mer, kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Mio Emanuelsson, mio@hrmab.se
och Axel Stubbing, axel@hrmab.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hrm Affärsutveckling i Stockholm AB
Baldersgatan 12
761 23 NORRTÄLJE Arbetsplats
Norrtälje Energi Kontakt
Researcher
Axel Stubbing axel.stubbing@hrmab.se +46702847767
