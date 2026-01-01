Verkställande direktör till Lumire
2026-01-01
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Visa alla jobb hos Luleå Miljöresurs AB i Luleå
Lumire, Luleå Miljöresurs AB, är ett kommunalt bolag för vatten och avlopp, avfallshantering, återvinning och återbruk. Lumire ägs av Luleå kommun och vi är 240 medarbetare som säkerställer att alla Luleåbor har ett friskt och välsmakande dricksvatten i kranen och att avfall och avlopp tas om hand på ett cirkulärt sätt.
Genom att samordna vatten- och avfallsfrågorna i samma bolag är vi en stark aktör inom hållbar miljöteknik och samhällsbyggnad.
Vår arbetsplats vilar på värdegrunden RESA - Respekt, Engagemang, Samarbete och Ansvar. Vi visar hänsyn, ser styrkan i olikheter och utvecklas genom nyfikenhet och mod. Genom samarbete delar vi idéer och kompetens för att nå hållbara mål. Vi tar ansvar för våra uppgifter, vår arbetsmiljö och levererar med kvalitet.
Lumire befinner sig i en spännande utvecklingsfas och är en självklar aktör i arbetet med den gröna omställningen och ett hållbart Luleå.
Nu söker vi en VD som vill leda bolaget med tydligt fokus på affärsmässighet, cirkulära lösningar, samhällsnytta och hållbar tillväxt.
Om rollen
Som VD för Lumire har du det övergripande ansvaret för bolagets verksamhet, ekonomi, strategi och långsiktiga utveckling. Tillsammans med din ledningsgrupp säkerställer du att bolaget drivs i enlighet med ägardirektiv, lagstiftning och högt ställda krav på kvalitet, ekonomi, hållbarhet, säkerhet och samhällsansvar.
Uppdraget innebär att hålla samman Lumires olika verksamheter och skapa internt och externt värde. Att fortsätta det påbörjade arbetet med att vidareutveckla bolagets affärsmässighet och affärsmöjligheter är en central del i rollen.
Som VD företräder du Lumire i externa sammanhang och du bidrar till att stärka bolagets position som en ledande aktör inom vatten, avfall, energi och cirkulära lösningar på regional och nationell nivå.
Du rapporterar till bolagets styrelse och samverkar nära med Luleå kommun, andra kommunala bolag samt regionala och nationella samarbetspartners.
Du som ledare
Du är en tydlig och närvarande ledare som skapar riktning, engagemang och förtroende i organisationen. Genom att vara tillgänglig, lyhörd och kommunikativ bygger du starka relationer och skapar delaktighet på alla nivåer. Du ser värdet av att möta människor där de är, tar initiativ till dialog och bidrar aktivt till en arbetsmiljö präglad av respekt, engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt ledarskap präglas av integritet och en stark moralisk kompass, och du kan fatta välgrundade beslut och prioriteringar även i komplexa sammanhang. Hållbarhet är en självklar utgångspunkt och du kan skickligt kombinera ett långsiktigt perspektiv med förmåga att få saker gjorda.
Bakgrund och erfarenhet
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom gedigen arbetslivserfarenhet
Flerårig chefserfarenhet med ansvar för större verksamheter och vana att leda genom andra chefer och att arbeta i ledningsgrupp
Erfarenhet från större organisationer, exempelvis inom kommunal verksamhet, industrin eller andra liknande verksamheter
God affärsmässig förståelse samt erfarenhet av större investeringar och långsiktiga besluts- och prioriteringsprocesser
Förmåga och intresse att sätta dig in i komplexa tekniska, ekonomiska och regulatoriska frågeställningar
Erfarenhet av hållbarhetsarbete, cirkulär ekonomi och/eller samhällskritisk verksamhet är meriterande
Erfarenhet från kommunal eller politiskt styrd organisation är en fördel, men inte ett krav
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett av Norrbottens mest betydelsefulla och strategiskt intressanta VD-uppdrag, med möjlighet att på riktigt påverka Luleås och regionens hållbara utveckling.
Du får arbeta tillsammans med en engagerad styrelse, en kompetent ledningsgrupp och en organisation med hög professionalism, stark framtidstro och tydlig vilja att utvecklas.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Luleå. Då verksamheten är säkerhetsklassad krävs godkänd säkerhetsprövning före anställning.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Culpeo People & Culture Partner.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Karin Larsson, 070-627 43 32, karin.larsson@culpeo.se
eller John Bergmark, 070-238 62 95, john.bergmark@culpeo.se
Facklig kontaktperson i denna rekrytering för Akademikerföreningen är Torben Bauer, torben.bauer@lumire.se
.
Sista ansökningsdag är 31 januari 2026.
