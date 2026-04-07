Verkställande Direktör
SECON är en ledande specialist inom Legionella och Värmesystem med inriktning på service och underhåll av kommersiella och bostadsfastigheter. Genom en erfaren och kunnig organisation av tekniker och ingenjörer erbjuder SECON kompetens och trygghet inom alla teknikområden.
Inom Legionella är man en ledande aktör i Skåne men också en snabbt växande aktör i övriga södra Sverige. SECON kombinerar djup kompetens och erfarenhet. SECON erbjuder både provtagning och behandling, samt förebyggande åtgärder som anpassas till det enskilda fallet. Bolaget har därtill en egen produktportfölj inom vattenrening/legionella.
Inom Värme har man en stark marknadsposition i västra Skåne inkl. Malmö, Lund, Helsingborg där man erbjuder kompletta service- och underhållstjänster inkl. injustering, sanitet, kyla, el, samt styr & regler. Man erbjuder också OVK, energideklarationer, uppkoppling, övervakning, etc.
SECON är idag ca 20 anställda och omsätter ca 40 miljoner kronor med god lönsamhet. SECON ingår sedan 2025 i PropTech Energy-koncernen som omsätter ca 1,5 miljarder SEK. Läs mer på: www.secon.se
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
SECON är inne i en mycket spännande fas och söker dig som vill vara med att leda och bidra till vår tillväxtresa. Vi söker en VD som brinner för verksamhetsutveckling och lönsam tillväxt.
Som VD kommer man ha fokus på att ta över en väl fungerande, starkt lönsam verksamhet och få den att fortsätta att växa, både den lokala verksamheten i Skåneregionen men med särskilt fokus på legionella-verksamheten på nationell basis.
VD är företagets ansikte utåt och ska bygga relationer på ledningsnivå med kunder där vi kan se en lönsam tillväxt. VD ska också utveckla goda samarbeten med övriga koncernbolag i syfte att kunna dra fördel av deras kundrelationer och serviceorganisationer.
VD är också ansvarig för att leda och utveckla den egna organisationen i syfte att säkerställa kapacitet, kvalitet, leveranssäkerhet och lönsamhet. Som VD kommer man också att ha en bra och tydlig kommunikation med övriga företag inom PropTech Energy.
Tjänsten är placerad i Arlöv strax utanför Malmö.
Den vi söker
Du har erfarenhet av ledarskap med personal, budget och resultatansvar gärna i en VD alternativt Försäljningschefs roll eller liknande inom värme- eller installationsbranschen.
Har du erfarenhet av legionella-relaterade tjänster samt värme är det ett plus.
Vi önskar erfarenhet från teknisk lösnings- och tjänsteförsäljning där man gärna får ha erfarenhet av att sälja mervärdet i form av stor kompetens runt tekniska produkter och tjänster inom både privat och offentlig sektor.
SECON kan erbjuda dig
En VD roll i ett stabilt, lönsamt och väl positionerat bolag med ett starkt kunderbjudande med goda tillväxtmöjligheter på nationell basis
Du ges en stor möjlighet att påverka hela SECON till att dess fulla potential. Du blir också en del av PropTech Energy med de möjligheter det ger med tillgång till kompetens/erfarenhet i andra koncernbolag. Dessutom erbjuds du en bra och trevlig arbetsplats med duktiga och kompetenta medarbetare.
Drivs du av att skapa resultat tillsammans med andra i en marknad med utvecklingsmöjligheter - då är du välkommen att sända in din intresseansökan.
I denna rekrytering samarbetar vi med Finnveden Executive AB. För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Roger Johansson tfn 070-88 11 310. Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast. Ansökan till tjänsten sker via Finnveden Executives hemsida, www.finnvedenexecutive.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
