Verkställande direktör
Vill du leda en organisation där engagemang, kunskap, omtanke och möjlighet gör verklig skillnad i människors vardag?
Vi söker nu en verkställande direktör som vill fortsätta utveckla vår verksamhet inom personlig assistans och daglig verksamhet tillsammans med omsorgstagare, deltagare, engagerade medarbetare och ledningsfunktioner.
Hos oss förenas professionalitet och värme i en verksamhet som bygger på förtroende, samarbete och lyhördhet.
Om rollen
Som VD har du det övergripande ansvaret för koncernens verksamhet, utveckling och ekonomiska resultat i ett nära samarbete med bolagens styrelse.
Du leder organisationen genom ledningsfunktioner och medarbetare för att skapa goda förutsättningar för verksamheten att utvecklas med kvalitet, stabilitet och professionalism.
Ditt ledarskap präglas av tillit, tydlighet och prestigelöshet där du skapar riktning och förutsättningar för organisationens fortsatta utveckling.
Rollen innebär bland annat att:
Leda organisationens strategiska utveckling
Säkerställa en hållbar ekonomi
Utveckla organisationens struktur, arbetssätt och ledarskap
Värna en god arbetsmiljö och en kultur präglad av respekt, professionalism och omtanke
Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning och regelverk
Som VD arbetar du med ledarskap baserat på tillit där ansvar och beslut i stor utsträckning fattas nära verksamheten.
Vi söker dig som
Är en trygg och förtroendeingivande ledare med förmåga att skapa stabilitet och utveckling i organisationer. Du har ett strategiskt perspektiv och ett prestigelöst förhållningssätt till ledarskap. Du är trygg i att delegera ansvar och har tillit till organisationens kompetens.
Vi tror att du har:
Relevant akademisk examen
Erfarenhet av ledarskap och verksamhetsansvar
Dokumenterad erfarenhet från LSS-verksamhet eller närliggande område
God ekonomisk förståelse och erfarenhet av budget- och resultatansvar
Förmåga att utveckla organisationer och skapa långsiktiga strukturer
Som person är du:
Förtroendeingivande
Relationsskapande
Professionell och prestigelös
Strategisk och strukturerad
Trygg i att skapa tillit och ansvar i organisationen
7H Personlig Assistans (personlig assistans) och SHS Omsorger (daglig verksamhet) ingår i en koncern som ägs av Sjuhäradsbygdens Handikappservice ekonomisk förening. Föreningens medlemmar består av omsorgstagare, deltagare, anhöriga och medarbetare, vilket präglar organisationen med ett starkt engagemang och ett tydligt fokus på kvalitet och ansvar.
Inom organisationen bedrivs personlig assistans enligt LSS och daglig verksamhet genom Aktivitetshuset Kamgarn i Borås.
Vår kultur och vårt arbetssätt vilar på fyra grundläggande värdeord:
Engagemang
Kunskap
Omtanke
Möjlighet
De genomsyrar hur vi möter människor, hur vi leder verksamheten och hur vi utvecklar organisationen.
Värdegrund och kvalitet genomsyrar arbetet och arbetsglädje och samarbete är en naturlig del av vardagen.
Det finns goda möjligheter att påverka organisationens fortsatta utveckling.
Det här är en roll för dig som vill bidra till en organisation där engagemang, kunskap, omtanke och möjlighet gör verklig skillnad.
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Placeringsort: Borås, Moldegatan 9Så ansöker du
Välkommen med din ansökan till: ansokanvd@7hassistans.se
Urval och intervjuer sker löpande. Sista dag att ansöka är 2026-04-15
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår styrelseordförande Suzanne Andersson, tel: 0706-04 03 03 eller via mail: ansokanvd@7hassistans.se Så ansöker du
