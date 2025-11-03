Verkställande Direktör
2025-11-03
Vi söker en verkställande direktör ll vår verksamhet.
Du kommer planlägga och leda den dagliga verksamheten samt vara ansvarig för personal.
Som person ska du vara engagerad, moverad och vara bra på a inspirera och engagera
medarbetare. Det är e faryllt arbete i en omväxlande miljö även goda utvecklingsmöjligheter.
A bli verkställande direktör innebär mycket ansvar men är en given möjlighet för dig som är dukg
och driven.
• Vi erbjuder flexibel arbetsd
• Vi ger dig stort eget ansvar
• Vi erbjuder e spännande och varierande arbete i högt tempo
Vi söker dig som:
• Gärna har några års erfarenhet som verkställande direktör
• Tycker om a ta ansvar och faa beslut
• Är resultatorienterad och gillar a jobba mot högt uppsaa mål
• Har en naturlig fallenhet för a leda och engagera genom arbetsglädje och tydliga målsäningarPubliceringsdatum2025-11-03Övrig information
• Rekrytering sker löpande
Skicka gärna din ansökan via e-mail ll:
Låter det här som e uppdrag för dig, tveka inte a skicka din ansökan ll e-mail:wasabisushiumea@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
VD
E-post: wasabisushiumea@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VD". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jenny Sushi AB
(org.nr 559392-4847)
Ekonomstråket 3 (visa karta
)
907 30 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9586925