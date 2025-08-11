Verkställande Direktör -Godkänd Bilverkstad
Svensk Autorekrytering AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm
2025-08-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Autorekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Godkänd Bilverkstad är kvalitetsstandarden framtagen och ägd av branschens två största branschföreningar Motorbranschens Riksförbund (MRF) och Svenska Fordonsbranschen. Tillsammans representerar de landets ledande aktörer och driver utvecklingen av svensk fordonsservice. Nu söker vi en Verkställande Direktör som kan ta kvalitetsstämpeln till samma genomslagskraft och samhällsförankring som landets mest etablerade certifieringar.
Vill du leda en satsning som förändrar spelplanen för hela fordonsbranschen och som skapar konkret trygghet för miljontals fordonsägare? Detta är rollen där du får möjlighet att kombinera strategiskt ledarskap, varumärkesbyggande på högsta nivå och samhällspåverkan.
Fordonsbranschen står inför en av sina största omställningar någonsin. Elektrifiering, digitalisering, avancerade säkerhetssystem och skärpta hållbarhetskrav förändrar förutsättningarna i grunden. Samtidigt ökar konsumenternas förväntningar på transparens, service och trygghet.
I denna komplexa miljö blir tydliga kvalitetsstandarder och starka varumärken avgörande - både för att ge konsumenterna vägledning och för att säkerställa att branschens aktörer arbetar med rätt kompetens, högsta professionalitet och långsiktig hållbarhet.
Som VD får du mandatet att utveckla, positionera och förankra Godkänd Bilverkstad som den ledande kvalitetsstandarden i Sverige.
Du kommer att:
• Bygga ett varumärke med nationell genomslagskraft. Välkänt och starkt förankrat hos konsumenter, företag och beslutsfattare.
• Utveckla strategier för att möta branschens skiftande krav och omsätta dem i konkreta kvalitetskriterier.
• Driva och utveckla relationer med branschens största aktörer, kontrollorgan, myndigheter och politiska beslutsfattare.
• Säkerställa att kvalitetskontroller, uppföljning och utbildning håller internationell toppnivå.
• Vara branschens röst i media, i politiska forum och i strategiska samarbeten och aktivt påverka utvecklingen.
Din Profil
Vi söker en ledare med stark strategisk förmåga och fingertoppskänsla för varumärkesbyggande i komplexa ekosystem. Du har sannolikt:
• Dokumenterad erfarenhet av ledarskap på hög nivå i en medlemsstyrd, branschdriven eller kvalitetscertifierande organisation.
• Förmåga att omsätta långsiktiga visioner till konkreta resultat.
• Gedigen erfarenhet av att företräda en verksamhet i strategiska, politiska och mediala sammanhang.
• Förståelse för branscher där kvalitet, struktur och konsumentskydd är centrala framgångsfaktorer.
• En modern syn på hållbarhet och hur kvalitet och miljömål går hand i hand.
Du kommer att ha nära samarbete med ett branschråd som består av ledande aktörer som Mekonomen och Autoexperten, samt en styrelse med representanter från Motorbranschens Riksförbund och Svenska Fordonsbranschen.Om företaget
Godkänd Bilverkstad är branschens gemensamma kvalitetsstandard, framtagen för att säkerställa att svenska bilverkstäder lever upp till höga krav på kompetens, service och trygghet. Genom regelbundna, oberoende kvalitetskontroller och en tydlig uppföljningsprocess stärker vi konsumentskyddet och bidrar till en mer hållbar, transparent och framtidssäker fordonsbransch.
Kontaktuppgifter
Placering: Stockholm
Tjänstgöring: Konsultuppdrag hel/deltid
Kontakt: Rekryteringen sker i samarbete med Autorekrytering. Kontakta rebecka.fihn@autorekrytering.se
eller clemens.doring@autorekrytering.se
.
Detta är mer än en VD-roll. Det är en möjlighet att sätta en kvalitetsstämpel på svensk fordonsservice som kommer att prägla branschen för decennier framåt. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10345". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Autorekrytering AB
(org.nr 556683-9568), http://www.autorekrytering.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9453549