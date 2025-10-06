Verkställande direktör - Karlstads Energi AB
2025-10-06
Vill du vara med och forma framtidens Karlstad som VD för vårt energibolag?
Som VD för Karlstads Energi får du ett strategiskt och kulturbärande uppdrag där affärsdriv, mod och samhällsnytta går hand i hand.
Du utvecklar organisationen, stärker ledarskapet och bygger en kultur som engagerar medarbetare och skapar långsiktigt värde för både bolaget, hela kommunen och Karlstads invånare.
Om Karlstads Energi
Karlstads Energi är ett av Sveriges främsta kommunala energibolag. Varje dag bidrar vi med el, fjärrvärme, stadsnät, återvinning och hållbara energilösningar för att utveckla ett hållbart samhälle och skapa värde för invånare, kunder och framtida generationer. Vår framgång bygger på engagerade medarbetare, tydliga mål och en kultur som präglas av samarbete, mod och ansvarstagande. Vi är en viktig del i Karlstads kommun och vår ägare har tydliga förväntningar på att vi ska vara ledande i omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle.
Om rollen
Som vår nya VD blir du både strateg och kulturbärare. Du har det övergripande ansvaret för att leda Karlstads Energi i en politiskt styrd organisation där ägardirektiv, samhällsnytta och affärsmässighet ska balanseras. Det innebär att driva investeringar, hållbar utveckling, säkerhet och effektivitet samtidigt som du bygger en stark organisation och ett engagerande arbetsklimat.
Rollen kräver mod att fatta beslut som bidrar till långsiktig utveckling och samhällsnytta, men också förmåga att lyssna, inkludera och skapa engagemang. Som VD är du är du en del i Karlstads kommunkoncern och dess ledning. Du är bolagets främsta företrädare och en nyckelperson i relationerna till ägare, styrelse, medarbetare, fackliga parter, kunder, myndigheter och media.
Ditt uppdrag i korthet
- Vara en del av hela kommunens utveckling och dess ledning
- Samverka med övriga direktörer i kommunen för koncernens samlade resultat
- Strategiskt och operativt leda verksamheten i linje med ägardirektiv och styrelsens beslut.
- Driva organisationens utveckling och skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att växa.
- Säkerställa långsiktig lönsamhet, hållbarhet och kostnadskontroll.
- Utveckla både struktur, processer och effektivitet samt stärka kultur, engagemang och samarbete.
- Vara bolagets främsta talesperson och bygga tillit internt och externt.
- Säkra kundfokus, affärsutveckling och bolagets relevans även i framtiden.
- Hantera frågor kring säkerhet, arbetsmiljö, beredskap och kontinuitet kopplat till kritisk infrastruktur.
Vem är du?
Vi söker dig som är en stark och trygg ledare med förmåga att inspirera, delegera och skapa engagemang. Du är affärsdriven, samhällsorienterad, strategisk och lyhörd. Som person är du kommunikativ och empatisk med förmåga att entusiasmera och inspirera andra. Du är en förebild och bygger förtroende, skapar sammanhållning och motiverar organisationen framåt. Du har lätt för att samarbeta med kollegor bredvid dig i organisationen.
Du har dokumenterad erfarenhet av att leda komplexa verksamheter med fokus på samverkan, lönsamhet, kostnadskontroll och organisatorisk utveckling. Du har förmåga att driva affärsutveckling med goda resultat och har en strategisk blick för hur struktur och kultur samverkar i en framgångsrik organisation. Du har lätt för att se din roll och bolagets roll, i ett större sammanhang, och kan agera för att driva bolaget framåt och samtidigt uppnå goda resultat för hela koncernen.
Genom din starka kommunikativa förmåga och trygghet i förhandlingar bygger du tillit, skapar samarbete och lägger grunden för långsiktiga relationer. Du navigerar med säker hand i komplexa sammanhang och ser alltid till att affärsnytta och samhällsuppdrag går hand i hand.
Det är meriterande om du har erfarenhet från både offentlig och privat sektor, liksom kunskap om säkerhet och beredskap kopplat till samhällskritisk infrastruktur.
Du har en akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant, exempelvis inom teknik eller ekonomi, eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Viktigast är din förmåga att leda genom andra, skapa förutsättningar för utveckling och bygga en organisation som håller över tid och som är en del av en större helhet.
Vi erbjuder
Ett uppdrag där du får kombinera affärsmässighet med samhällsnytta och där du genom ditt ledarskap bidrar till att skapa en stark kultur, en hållbar framtid, en framgångsrik kommun och ett framgångsrikt Karlstads Energi. Det här är en möjlighet för dig som vill göra verklig skillnad, både för bolaget och för samhället.
Välkommen med din ansökan till en framtid där du gör skillnad!
Formell ansökan till tjänsten registrerar du här senast den 26 oktober 2025. I denna rekrytering samarbetar vi med Source. Om du vill göra en förutsättningslös intresseanmälan kan du göra detta via Source hemsida www.source-executive.se.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Source konsulter Hanna Looström, hanna.loostrom@source-executive.se
, 0709-374016 eller Elizabeth Darevik, elizabeth.darevik@source-executive.se
, 0703-603889.
Tester ingår som en del av rekryteringsprocessen, och bakgrundskontroller genomförs på slutkandidater, vilket omfattar kontroll av examensbevis eller andra dokument som styrker relevant utbildning.
